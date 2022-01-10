STSO' dan basın mensupları için 10 Ocak eğlencesi - Son Dakika

STSO tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla eğlence programı düzenlendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle il ve ilçelerde görev yapan gazeteciler için kutlama programı düzenledi. Sivas TSO Çok Amaçlı Salonda düzenlenen etkinliğe STSO Başkanı Mustafa Eken, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, gazete, televizyon ve ajans temsilcileriyle muhabirler katıldı.

"Emek verdiğini de hepimiz gördük"

Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği'nin sahne aldığı programda konuşan Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, "Şehrin gizli kahramanları, yiğitleri, gecesini gündüzüne katan emektar basın mensupları sizler için düzenlenen programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde çok güzel bir birliktelikle ailece bir ve beraberiz. Özellikle pandemi döneminde basın mensuplarımızın, gazetecilerimizin ne kadar emek verdiğini de hepimiz gördük. Şehirde ki bu güzel birlik ve beraberliğin 2022 yılında inşallah daha güzel şeyler çıkaracağına eminim. Bu vesile ile aramızdan ayrılan basının ustası Fikret Ünsal'ı, şehit İsmail Güneş'i ve Yusuf Doğan'ı rahmetle anıyorum" dedi.

Programda gönüllerince eğlenen basın mensupları Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken ile pasta kesti. Program gazetecilerin Türkiye'm parçasını söylemesinin ardından sona erdi. - SİVAS