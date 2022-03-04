Su kabağını sanat eserlerine dönüştürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Su kabağını sanat eserlerine dönüştürüyor

04.03.2022 00:57
Su kabağını sanat eserlerine dönüştürüyor

Kartal'da yaşayan ve emekli olduktan sonra hobi olarak su kabağı oymacılığı ile ilgilenen 67 yaşındaki Cenep Önen, su kabaklarını adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Kartal'da yaşayan ve emekli olduktan sonra hobi olarak su kabağı oymacılığı ile ilgilenen 67 yaşındaki Cenep Önen, su kabaklarını adeta sanat eserine dönüştürüyor. Hobi olarak başladığı su kabağı oymacılığını meslek haline getiren Önen, su kabaklarını birbirinden farklı işlemler uygulayarak dönüştürüyor. Ustanın su kabağından yaptığı dekoratif lamba, abajur ve süs eşyası gibi ürünler büyük ilgi görüyor.

Kartal Yakacık Çarşı Mahallesinde yaşayan, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı su kabağı oyma işinde kendi atölyesini kuran Cenep Önen, su kabağı işlemeciliği mesleği edinmiş oldu. 10 yıldır meslekle ilgilenen 67 yaşındaki su kabağı ustası, su kabağına kesme, delme, oyma, inceltme, yakma, vernikleme, boyama ve boncuk işleme gibi birçok işlem yapıyor. El emeği göz nuru işçilikten geçirdiği su kabaklarını dekoratif lamba, abajur ve süs eşyası gibi ürünlere dönüştürüyor. Anadolu kültüründe, bakliyat ürünlerinin korunması ve birçok farklı alanda kullanılan fakat gelişen teknoloji ve farklı ürünlerin hayata girmesiyle gözden düşen su kabağı, usta ellerin dokunuşları ile tekrar hayat bulmuş oluyor.

Su Kabağı ustası Cenep Önen," Ben bu işe emekli olduktan sonra hobi olarak başladım. 10 yıl oldu başlayalı. Amatörce başladığım bu iş yaptıkça meslek haline geldi. Kabak Türkiye'nin her tarafından geliyor. Kabak geldikten sonra ilk olarak dış temizliği, kapağının açılması, iç temizliği, şekil çizilmesi, delik delinmesi, boncuklama, boyama, vernikleme ve en son elektrik aksamının takılması ile yaklaşık 10 faklı işlem gördükten sonra bu gördüğünüz hale geliyor. Bu ürünlerin ömrü insan ömründen fazla görenler beğeniyor ilgi gösteriyor" dedi.

" Anadolu'da çok farklı kullanım alanları var"

Önen, " Su kabağı Anadolu'da su kabı olarak kullanılmasının yanında, pekmez kaynatmak, salça kaynatılması gibi eski dönemlerde bu su kabaklarının içinde zeytinyağı, üzüm şırası saklanması işleri var. Nedeni kabağın yapısı içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye nemin geçmemesi. Günümüzde turistlik eşya yapımında kullanılıyor "dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri su altında bıraktı Şiddetli yağış köprüyü yıktı, arazileri su altında bıraktı

Yakacık, Emekli, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Su kabağını sanat eserlerine dönüştürüyor - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:15:56. #1.12#
SON DAKİKA: Su kabağını sanat eserlerine dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement