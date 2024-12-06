Sübhaneke Duası Okuyan Kuş

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Eskişehir'de besmele çeken ve Sübhaneke Duası okuyan muhabbet kuşu, görenleri hayrete düşürdü.

Eskişehir'de kaydedilen görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Bir muhabbet kuşu, Sübhaneke Duası'nı baştan sona okurken, besmele de çekti. Kelimeleri neredeyse tam haliyle telaffuz eden muhabbet kuşunun videosu, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. - ESKİŞEHİR