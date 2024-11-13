SUBÜ'den Doğantepe Barajı'na Teknik Gezi - Son Dakika
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SUBÜ'den Doğantepe Barajı'na Teknik Gezi

SUBÜ\'den Doğantepe Barajı\'na Teknik Gezi

SUBÜ Proje İnovasyon Topluluğu, Doğantepe Barajı'na teknik gezi düzenleyerek öğrencilere bilgi sağladı.

13.11.2024 15:07
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SUBÜ Proje İnovasyon Topluluğu, Geyve'de bulunan Doğantepe Barajı'na teknik gezi gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Proje İnovasyon Topluluğu (PRİNT), Geyve'de bulunan Doğantepe Barajı'na teknik gezi gerçekleştirdi. 30 kişiden oluşan öğrenci grubuna SUBÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İyad Ceyhunlu rehberlik etti. Öğrenciler; baraj yapısını, inşaat tekniklerini, kullanılan malzemeleri, doğa ve teknoloji uyumunu yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Ayrıca proje yöneticilerinden detaylı bilgi aldılar. Topluluktan yapılan açıklamada konferans, eğitim ve panellerle teknik gezilerin devam edeceği ifade edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SUBÜ'den Doğantepe Barajı'na Teknik Gezi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SUBÜ'den Doğantepe Barajı'na Teknik Gezi - Son Dakika
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