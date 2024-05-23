SUBÜ Geyve MYO Mimari Restorasyon Programı Öğrencileri Taraklı'da Teknik Gezi Düzenledi - Son Dakika
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SUBÜ Geyve MYO Mimari Restorasyon Programı Öğrencileri Taraklı'da Teknik Gezi Düzenledi

SUBÜ Geyve MYO Mimari Restorasyon Programı Öğrencileri Taraklı\'da Teknik Gezi Düzenledi

SUBÜ Geyve MYO Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Taraklı'ya düzenlenen teknik gezi ile yeni restorasyon teknolojileri ve Taraklı sivil mimari yapılarının özelliklerine ilişkin bilgi edindi. Öğrencilere, Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nilüfer Sungur ve Konservatör Dolunay Çemrek mihmandarlık etti. Teknik gezi sırasında, Taraklı'nın fiziksel ve tarihi dokusu, anıtsal ve sivil mimari yapıları hakkında bilgiler verildi ve eski eser yapıların belgelenme sürecinde 3 boyutlu lazer tarama teknolojilerinin kullanım uygulamaları gözlemlendi.

23.05.2024 15:21
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SUBÜ Geyve MYO Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Taraklı'ya düzenlenen teknik gezi ile yeni restorasyon teknolojileri ve Taraklı sivil mimari yapılarının özelliklerine ilişkin bilgi edindi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencilerine yönelik olarak Taraklı'ya teknik gezi düzenlendi. İlçedeki tarihi yapılarda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde gözlemleyen öğrencilere, Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nilüfer Sungur ve Konservatör Dolunay Çemrek mihmandarlık etti. Teknik gezi ile Taraklı'nın fiziksel ve tarihi dokusu, anıtsal ve sivil mimari yapıları hakkında bilgiler verilirken; gelişen teknoloji ve bilimsel çalışmaların katkısıyla eski eser yapıların belgelenme sürecinde 3 boyutlu lazer tarama teknolojilerinin kullanım uygulamaları gözlemlendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SUBÜ Geyve MYO Mimari Restorasyon Programı Öğrencileri Taraklı'da Teknik Gezi Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SUBÜ Geyve MYO Mimari Restorasyon Programı Öğrencileri Taraklı'da Teknik Gezi Düzenledi - Son Dakika
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