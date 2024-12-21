SUBÜ öğrencileri, Bursa\'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettiler

Yerel

SUBÜ Geyve MYO ile Yönetim ve Gelişim Topluluğu öğrencileri düzenlenen gezi ile Bursa'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ile Yönetim ve Gelişim Topluluğu öğrencilerine yönelik olarak Dr. Öğretim Üyesi Berrin Sarıtunç mihmandarlığında bölgenin manevi değerlerinin tanınması, tarihi ve doğal güzelliklerin keşfedilmesi amacıyla Bursa gezisi düzenlendi. Öğrenciler Ulu Cami'de dua ettikten sonra Tophane'de yer alan Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret etti. Sonrasında Koza Han'ı gezen öğrenciler Bursa'nın coğrafi işaretli lezzetlerini de tattı.

Gezi hakkında değerlendirmelerde bulunan Yönetim ve Gelişim Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Berrin Sarıtunç, "İki ay gibi kısa bir sürede Geyve MYO ve topluluk öğrencilerimizle birçok sosyal sorumluluk çalışmasına imza attık. Önümüzdeki günlerde Geyve'de bir kütüphane açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız çerçevesinde fidan diktik, engellilerimizin hayata kazandıracak etkinlikler düzenledik, bilgilendirme seminerleri yaptık, proje yazma eğitimi verdik, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ettik, spor faaliyetleri gerçekleştirdik, Kızılay ile kan verme ve yardım kampanyası düzenledik ve girişimcilik ve yapay zeka kullanımına yönelik bilgilendirici işler yaptık. Önümüzdeki günlerde de yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAKARYA