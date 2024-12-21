SUBÜ öğrencileri, Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

SUBÜ öğrencileri, Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettiler

SUBÜ öğrencileri, Bursa\'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettiler

SUBÜ Geyve MYO ile Yönetim ve Gelişim Topluluğu öğrencileri düzenlenen gezi ile Bursa'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetti.

21.12.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SUBÜ Geyve MYO ile Yönetim ve Gelişim Topluluğu öğrencileri düzenlenen gezi ile Bursa'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ile Yönetim ve Gelişim Topluluğu öğrencilerine yönelik olarak Dr. Öğretim Üyesi Berrin Sarıtunç mihmandarlığında bölgenin manevi değerlerinin tanınması, tarihi ve doğal güzelliklerin keşfedilmesi amacıyla Bursa gezisi düzenlendi. Öğrenciler Ulu Cami'de dua ettikten sonra Tophane'de yer alan Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret etti. Sonrasında Koza Han'ı gezen öğrenciler Bursa'nın coğrafi işaretli lezzetlerini de tattı.

Gezi hakkında değerlendirmelerde bulunan Yönetim ve Gelişim Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Berrin Sarıtunç, "İki ay gibi kısa bir sürede Geyve MYO ve topluluk öğrencilerimizle birçok sosyal sorumluluk çalışmasına imza attık. Önümüzdeki günlerde Geyve'de bir kütüphane açmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız çerçevesinde fidan diktik, engellilerimizin hayata kazandıracak etkinlikler düzenledik, bilgilendirme seminerleri yaptık, proje yazma eğitimi verdik, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ettik, spor faaliyetleri gerçekleştirdik, Kızılay ile kan verme ve yardım kampanyası düzenledik ve girişimcilik ve yapay zeka kullanımına yönelik bilgilendirici işler yaptık. Önümüzdeki günlerde de yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Kültür, Yerel, Geyve, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel SUBÜ öğrencileri, Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:12:17. #1.13#
SON DAKİKA: SUBÜ öğrencileri, Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.