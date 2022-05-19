Şuhut'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Gençlerin ve çocukların hazırladıkları gösteriler, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103'üncü yılında, tüm yurtta olduğu gibi Şuhut'ta da 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Kutlamalar, Atatürk Parkı'nda sabah saat 09.30'da Şuhut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Başkurt ve iki genç tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut Cumhuriyet Savcısı Burak Dağlı, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt, protokol üyeleri, askeri erkan, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törenin ardından Şuhut Zafer Anadolu Lisesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri devam etti. Burada gençlerin birbirinden güzel gösterileri izleyiciler tarafından tam not aldı. Zafer Anadolu Lisesi Bahçesindeki kutlamalar Sedanur Akkaya, Onur Demirbaş, Sudenur Gümüşay'ın Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve şiirlerin okunması ile devam etti. Okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR