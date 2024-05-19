Şuhut'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Şuhut'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Şuhut\'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Şehit Yasin Çubuk Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

19.05.2024 13:16
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Şehit Yasin Çubuk Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Açılış konuşmasını Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt gerçekleştirdi. Başkurt günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını gerçekleştirerek, etkinliklerin hayırlı olmasını temenni etti. Şuhut Şehit Yasin Çubuk Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleşen program şiir, jimnastik, tekvando, karete ve müzik gibi birbirinden güzel gösteri ve müzik ile devam etti. Daha sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Programa, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci ve velisi katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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