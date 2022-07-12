Şuhut ve Sultandağı'nda bayramlaşma sevinci - Son Dakika
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Şuhut ve Sultandağı'nda bayramlaşma sevinci

12.07.2022 13:44
Şuhut ve Sultandağı'nda bayramlaşma sevinci

Afyonkarahisar'ın Şuhut ve Sultandağı ilçelerinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ve Sultandağı ilçelerinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Şuhut'ta Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, AK Parti Milletvekilleri, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirirken bazı vatandaşlar ise istek ve taleplerini protokol üyelerine bildirdi.

Sultandağı ilçesinde de Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. İshaklı Kervansarayı'nda düzenlenen bayramlaşma programına Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser İbrahim Dağaslan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşların bayramını kutlayan Kaymakam Demirbilek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şuhut ve Sultandağı'nda bayramlaşma sevinci - Son Dakika

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