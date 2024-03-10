Şükrü Saban Yol Koşusu düzenlendi

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliği ile Eskişehirli milli atlet Şükrü Saban adına yol koşusu düzenledi. Küçükler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride düzenlenen Şükrü Saban Yol Koşusu'nda 500 atlet ter döktü.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, atletizmin duayen isimleri Şükrü Saban, Mehmet Terzi, Müslüm Aksakal ve Adil Pirli, Muammer Dalkılıç'ın katıldığı Şükrü Saban Yol Koşusu'na Şükrü Saban'ın yol arkadaşları da şehir dışından gelerek destek oldu. Duygusal anların yaşandığı, hatıraların tazelendiği Şükrü Saban Yol Koşusu, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde bulunan Hicri Sezen Meydanı'ndan başladı. Yol koşusunun açılış konuşmasını yapan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak vefa duygularını göstermek için Şükrü Saban adına bu yol koşusunu düzenlediklerini belirtti. Şükrü Saban Yol Koşusu'nu bundan sonra sürekli hale getireceklerini kaydeden Başkan Kurt, katılan tüm sporculara başarılar diledi. Başkan Kurt, konuşmasının ardından Şükrü Saban yol Koşusu'nun başlangıcını yaptırdı. Küçüklerde 2011-2012-2013 doğumlular, yıldızlarda 2007-2008-2009-2010 doğumlular, büyükler de ise 2006 koşuda küçükler 2 kilometre, yıldızlar 3 kilometre, büyükler ise 9 kilometre koştuktan sonra yarışın başladığı meydana geri döndü.
"Eskişehir'in tarihine geçmiş büyüklerimizin adını yaşatmak istiyoruz"
Yarışma sonrasında ödül töreninde konuşan Başkan Kurt, Eskişehir'de milli olan sporcuların sonsuza kadar yaşamasının sağlanması gerektiğini söyledi. Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak yaptığımız etkinliklerde ve işlerde Eskişehir'e hizmet etmiş, Eskişehir'in tarihine geçmiş büyüklerimizin adını yaşatmak istiyoruz. Şükrü Saban da bu isimlerden biri. Türk atletizmine, Eskişehir atletizmine katmış olduğu değerleri şükranla takdir ediyoruz. Kendisine sağlık ve ömür boyu mutluluk diliyoruz. Gençlere örnek olsun istiyoruz. O nedenle de bu koşuyu düzenledik. Kendisi kabul etti ve Atletizm Federasyonu bunu resmi yarışmaları haline dönüştürdü. Onlara da teşekkür ediyorum. Katılan bütün sporculara bundan sonraki yarışmalarında başarılar diliyorum. Umarım ve dilerim Odunpazarı Belediyesi bu koşuyu geleneksel hale getirecek ve ondan sonra bütün Türkiye bu yarışları izleyecek. Katılan herkese saygılar sunuyorum" dedi.
Başkan Kurt, atletizmin duayen isimlerine günün anısına Odunpazarı Belediyesi Cam Atölyeleri'nde onlar için özel olarak hazırlanan cam plaketleri takdim etti. Ardından da dereceye girenlere madalya ve kupaları takdim edildi. - ESKİŞEHİR
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