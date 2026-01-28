Süleyman Gündüz, Erzurum TDED Şubesi İrfan Meclisi'ne misafir oldu - Son Dakika
Süleyman Gündüz, Erzurum TDED Şubesi İrfan Meclisi'ne misafir oldu

28.01.2026 12:09  Güncelleme: 12:11
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi İrfan Meclisi'nin bu haftaki konuğu Süleyman Gündüz oldu ve Bosna'dan Gazze'ye İnsanlığın Yeni Bir Dil Arayışı" üzerine konuştu.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Danışmanı, Bosna Savaşı ve sonrasında Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'in 11 yıl boyunca yol arkadaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşı, 22. Dönem AK Parti Milletvekili olan Süleyman Gündüz, TDED Erzurum Şubesi İrfan Meclisi'de "Bosna'dan Gazze'ye İnsanlığın Yeni Bir Dil Arayışı" başlıklı konuşma yaptı. Programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da iştirak etti.

Süleyman Gündüz, konuşmasında özellikle Filistin ve Gazze özelinde siyonist emelleri üzerine tespitler yaparak "Bu konuda tüm dünya bir 'Filistin Meselesi' değilde bir "Siyonist tehlikesi" olduğunu bilmeli ve anlamalı. Müslüman ülkelerde Gazze ve Filistin noktasında açıklamalardan öteyel çözüm yolları aramalı, uygulamalı ve bunlarara destek olmalıdır. Ayrıca İslam coğrafyasındaki sivil kitle örgütleri her iki tarafın da muhattab alınacağı bir takım girişimlerde bulunmalıdır" dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, "TDED İrfan Meclisi'ne katkılarından dolayı EBB Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e, EBB Kültür Daire Başkanımız Sayın Ergün Engin'e, davetimize icap eden Süleyman Gündüz abimize ve programa iştirak eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Gazelhan Nusret Kızılcaoğlu'da programda Erzurum'un ses ve mana ikliminden örnekler okudu - ERZURUM

Kaynak: İHA

