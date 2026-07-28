Soylu'dan Samsun Şehir Hastanesi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Soylu'dan Samsun Şehir Hastanesi'ne Ziyaret

Soylu\'dan Samsun Şehir Hastanesi\'ne Ziyaret
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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Samsun Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Samsun Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Samsun'da Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Samsun Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Tedavi gören vatandaşlarla bir araya gelen heyet, hastalar ve yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların sağlık durumları hakkında da bilgi alan heyet, sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diledi. Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras ile Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay da hazır bulundu. Heyet, hastanede sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Soylu'dan Samsun Şehir Hastanesi'ne Ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soylu'dan Samsun Şehir Hastanesi'ne Ziyaret - Son Dakika
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