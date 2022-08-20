Süleymanlı Yayla Gölü kuruyor - Son Dakika
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Süleymanlı Yayla Gölü kuruyor

20.08.2022 11:42
Süleymanlı Yayla Gölü kuruyor

Süleymanlı Yayla Gölü kuruyor Suyu çekilen hassas alandaki gölden içler acısı görüntü Bir zamanlar göz kamaştıran göle şimdi otomobiller park ediliyor Denizli'de Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen ve eski halinden eser kalmayan Süleymanlı Yayla Gölü, her geçen gün suyu çekilerek...

Süleymanlı Yayla Gölü kuruyor

Suyu çekilen hassas alandaki gölden içler acısı görüntü

Bir zamanlar göz kamaştıran göle şimdi otomobiller park ediliyor

DENİZLİ - Denizli'de Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen ve eski halinden eser kalmayan Süleymanlı Yayla Gölü, her geçen gün suyu çekilerek kurumaya başladı. Bir zamanlar su olan yerlere araçların park edilmesi içler acısı görüntüler ortaya çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Süleymanlı Yayla Gölü'nde her geçen gün sular çekilmeye başladı. İçinde barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı 'Kuş Cenneti' olarak bilinen ve yabani tavşan, oklu kirpi, yeşilbaş ördek, ak pelikan ve sakar meke gibi hayvanların yanı sıra ikisi endemik olmak üzere 95 çeşit bitkisi olan Süleymanlı Yayla Gölü, suların çekilmesi ile talep görmemeye başladı. Geçen yıllarda dolu dolu su olan bölgelere araç parkı yapıldığı görülürken, kuraklığın canlılar içinde bir çok olumsuzluğu beraberinde getirdiği görüldü. Eski halinden eser kalmayan ve bazı yıllarda da kuraklık tehlikesi yaşandığı bilinen göl, bölge halkını da tedirgin etmiş durumda. Vatandaşlar gölün eski güzelliğine kavuşarak yerli ve yabancı turistleri ağırlamasını beklerken, gölün tamamen kurumasından korkuluyor.

"Göl kendi doğal kaynağıyla beslenmektedir"

Halkça kuraklığın önüne geçmek istediklerini ve gölün doğal kaynaklardan beslendiğini ifade eden Ömer Yeşildağ, "Denizli'nin Buldan ilçesinde 1150 rakıma sahip Süleymanlı Gölü'ndeyiz. Burası doğal bir göldür. Devlet tarafından sit alanı ilan edilmiştir. Göl kendi doğal kaynağıyla beslenmektedir. Ayrıca yağmur sularının kışın arıkların tamir edilmesiyle birlikte yağmur suyuyla da beslenmektedir. Dünya ve Türkiye'de olduğu gibi kuraklık mevcut. Gördüğünüz yerlerdi sular çekilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Eskisi gibi tamamen kurumaz diye ümit ediyoruz"

Gölün bir kez tadilattan geçmesi gerektiğini ve içinde çeşitli canlılar olduğunu belirten Yeşildağ, "Gölümüz yıllar önce kurumuştu ve inşallah öyle bir talihsizlikle karşılaşmayız. Zamanında belediyeler tarafından suyu tutulan duvarlar yapılmıştı. Bunlar tekrar yapılması lazım çünkü su kaçırıyor. Bu göl tabiat, doğal kuş ve çeşitli endemik bitkiler açısından çok güzel . İnsanlarımız burada piknik yapıyor ve inşallah kuraklık daha da kötüye gitmez. Halkımızı daha duyarla olmaya davet ediyoruz. Yetkili mercilerden bu çalışmalar için destek istiyoruz" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Denizli, Tragger, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süleymanlı Yayla Gölü kuruyor - Son Dakika

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