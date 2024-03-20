Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Sofraları Ramazan Ayı Boyunca Devam Ediyor

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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca Gönül Sofraları adı altında düzenlenen mahalle iftarları her gece farklı bir mahallede kurulmaya devam ediyor.

İlk gün Altınova, daha sonra Yavuz Mahallesi Kapalı Pazaryerlerinde düzenlenen Gönül Sofraları, daha sonra sırasıyla 100. Yıl, Ortacami, Karacakılavuz, Atatürk, Kumbağ ve Zafer Mahallelerinde organize edildi. Her gece ortalama 3-4 bin kişinin katıldığı Gönül Sofraları, Süleymanpaşalıları aynı sofrada buluşturarak Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatıyor.

Aşevinde pişiyor gönül sofrasında paylaşılıyor

Gönül Sofraları mahalle iftarlarında, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Aşevi tarafından hazırlanan 4 kap yemeğin servis edildiği iftar programlarında, yemek ikramının yanı sıra Osmanlı macunu, Ramazan şerbeti, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramları da çocukları sevindiriyor.

Ramazan gelenekleri yaşatılıyor

İkramların dışında geleneksel Ramazan eğlencelerinden olan Gölge Oyunu ve Karagöz-Hacivat Tiyatro gösterileri her akşam Gönül Sofraları'na katılan çocukların neşesine neşe katıyor. İftar öncesi Eski Tekirdağ Müftüsü Mahmut Gürlen ile Ramazan sohbetleri, ilahi konserleri ve Kur'an Tilaveti ile oruç ibadetini yerine getiren binlerce Süleymanpaşalı huşu içinde iftar yapıyor.

Ramazan ayı sonuna kadar 100 bine yakın vatandaşın Gönül Sofralarında bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu haftanın programında hangi mahalleler var

Ramazan boyunca devam edecek olan Gönül Sofralarının 19-24 Mart tarihleri arasındaki durakları ise şöyle:

"20 Mart Çarşamba: 100. Yıl Mahallesi Ekrem Tantı Caddesi, 21 Mart Perşembe: Değirmenaltı Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi, 22 Mart Cuma: Aydoğdu Mahallesi Aydoğdu İlkokulu, 23 Mart Cumartesi: Karadeniz Mahallesi Karadenizliler Derneği, 24 Mart Pazar: Çınarlı Mahallesi Tepe Değirmenler Caddesi." - TEKİRDAĞ