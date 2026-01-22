Süleymanpaşa\'da AFAD ekiplerinin mahalle bazlı müdahale alanları belirlendi

Muhtemel bir deprem sonrasında müdahalenin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde görev yapacak AFAD akredite ekipleri ile enkazda arama-kurtarma eğitimi almış ekiplerin sorumluluk alanları mahalle bazında belirlendi.

AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, arama-kurtarma ekiplerinin görev alacakları bölgeler netleştirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, deprem sonrası ilk saatlerin hayati öneme sahip olduğu vurgulanarak, her ekibin sorumlu olacağı mahallelerin önceden belirlenmesinin, zaman kaybının önüne geçeceği ifade edildi. Ayrıca, ekiplerin mevcut personel durumu, ekipman kapasiteleri ve sahaya çıkış süreleri de ele alındı.

Yetkililer, yapılan planlamayla birlikte muhtemel bir afette arama-kurtarma faaliyetlerinin daha sistemli ve koordineli şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini belirtirken, benzer çalışmaların il genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığını kaydetti.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, ilgili kurum müdürleri ile Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren AFAD akredite ekipleri ve arama-kurtarma eğitimi almış ekiplerin temsilcileri katıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ