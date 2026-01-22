Süleymanpaşa'da AFAD ekiplerinin mahalle bazlı müdahale alanları belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Süleymanpaşa'da AFAD ekiplerinin mahalle bazlı müdahale alanları belirlendi

Süleymanpaşa\'da AFAD ekiplerinin mahalle bazlı müdahale alanları belirlendi
22.01.2026 09:32  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD akredite ekipleri ile arama-kurtarma eğitimi almış ekiplerin, olası bir deprem sonrasında hızlı müdahale için görev alanları mahalle bazında belirlendi. Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi vurgulandı.

Muhtemel bir deprem sonrasında müdahalenin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde görev yapacak AFAD akredite ekipleri ile enkazda arama-kurtarma eğitimi almış ekiplerin sorumluluk alanları mahalle bazında belirlendi.

AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, arama-kurtarma ekiplerinin görev alacakları bölgeler netleştirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, deprem sonrası ilk saatlerin hayati öneme sahip olduğu vurgulanarak, her ekibin sorumlu olacağı mahallelerin önceden belirlenmesinin, zaman kaybının önüne geçeceği ifade edildi. Ayrıca, ekiplerin mevcut personel durumu, ekipman kapasiteleri ve sahaya çıkış süreleri de ele alındı.

Yetkililer, yapılan planlamayla birlikte muhtemel bir afette arama-kurtarma faaliyetlerinin daha sistemli ve koordineli şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini belirtirken, benzer çalışmaların il genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığını kaydetti.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, ilgili kurum müdürleri ile Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren AFAD akredite ekipleri ve arama-kurtarma eğitimi almış ekiplerin temsilcileri katıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Deprem, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süleymanpaşa'da AFAD ekiplerinin mahalle bazlı müdahale alanları belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

10:44
Okan Buruk’un ayakkabıları olay oldu
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:48:16. #7.11#
SON DAKİKA: Süleymanpaşa'da AFAD ekiplerinin mahalle bazlı müdahale alanları belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.