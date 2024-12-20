Süleymanpaşa'da Mahalle Kreşleri Projesi Başladı - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da Mahalle Kreşleri Projesi Başladı

Süleymanpaşa\'da Mahalle Kreşleri Projesi Başladı

Süleymanpaşa Belediyesi, Çınarlı Mahallesi'nde hizmet verecek kreşin temelini attı. Proje, 3-6 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet sunmayı hedefliyor ve çalışan annelerin okul öncesi eğitim ihtiyacına çözüm sağlamayı amaçlıyor.

20.12.2024 10:39  Güncelleme: 10:44
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Süleymanpaşa Belediyesi, mahalle kreşleri projesini hayata geçirerek Çınarlı Mahallesi'nde hizmet verecek olan kreşin temelini attı.

İlki 2017 yılında Altınova Mahallesi'nde hayata geçirilen Mahalle Kreşleri projesi, yaklaşık 7 yılın ardından yeniden aktif hale getirildi. Çınarlı Mahallesi Süs Kirazı Sokak'ta yapımına başlanan kreş, kısa süre içinde tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Tamamen ücretsiz hizmet verecek

3-6 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet verecek olan proje, özellikle çalışan annelerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan okul öncesi eğitim ve bakım sorununa çözüm sunmayı hedefliyor. Çocukların hem eğleneceği hem de gelişimlerini destekleyecek bir ortam sağlayacak olan mahalle kreşleri, tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek.

Çınarlı Mahallesi'nde temeli atılan kreş, Mahalle Kreşleri projesinin yeni adımı olarak dikkat çekiyor. Projenin, 2025 yılı itibarıyla genişletilerek birçok mahallede hayata geçirilmesi planlanıyor.

"Sözümüzü tutuyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, seçim döneminde sözünü verdiği mahalle kreşleri için göreve gelir gelmez çalışmalara başladıklarını belirtti. Başkan Nallar, "Çınarlı Mahallesi ile ilk kazmayı vurduk ve projeyi başlattık. Kreşlerimiz, çalışan anneler için büyük bir ihtiyaç ve aynı zamanda çocuklarımızın okul öncesi dönemde eğlenirken öğrenebilecekleri, beceriler edinebilecekleri güvenli bir alan olacak. Şimdiden mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süleymanpaşa'da Mahalle Kreşleri Projesi Başladı - Son Dakika

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