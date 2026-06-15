Sultan 1. Murad şehadetinin 637. yılında Bursa’da anıldı

Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahı Sultan 1. Murad Hüdavendigar Han, şehadetinin 637'nci yıl dönümünde Bursa'daki kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Anma programına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve Refik Özen, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Birlik Vakfı Bursa Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen anma programı, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bulunan Sultan 1. Murad Hüdavendigar Türbesi'nde yapıldı. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek dualar okundu.

Kosova Meydan Muharebesi'nin ardından şehit düşen Sultan 1. Murad Hüdavendigar Han için düzenlenen anma töreninde, vatandaşlar türbeyi ziyaret ederek dua etti. Program sonunda katılımcılara geleneksel olarak nohut ve pilav ikramında bulunuldu. - BURSA