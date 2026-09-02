Sultan Alparslan’ın kılığında 60 ili gezdi, son durağı Sivas’ta gençlere Malazgirt zaferini anlattı

Denizli'den yola çıkan 72 yaşındaki Hasan Keskin, Sultan Alparslan'ı simgeleyen kıyafetleriyle Türkiye'yi gezerek gençlere Selçuklu ve Osmanlı tarihini anlatıyor.

Denizli'nin Tavas ilçesinden yola çıkan Hasan Keskin, Sultan Alparslan'ı simgeleyen kıyafetleriyle bugüne kadar yaklaşık 60 ili gezdi. Kendi imkanlarıyla Türkiye'yi dolaşan Keskin, uğradığı şehirlerde özellikle gençlere Selçuklu ve Osmanlı tarihini anlatıyor.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ı da ziyaret eden Keskin, Selçuklu hükümdarı İzzeddin Keykavus'un kabrini de ziyaret ederek dua etti. 1974 yılında askerlik görevini Malazgirt'te yaptığını belirten Keskin, Sultan Alparslan'a duyduğu hayranlığı yaşam tarzına dönüştürdüğünü belirterek, ömrünün kalanını gençlere Türk tarihini anlatmaya adadığını ifade etti.

Sivas caddelerinden Sultan Alparslan'ın kıyafetleriyle dolaşarak yoğun ilgi gören keskin, bir çok kişiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Sultan Alparslan'ın ruhunu yaşatmaya çalışıyor

Sultan Alparslan'ı hatırlatan kıyafetiyle Türkiye'yi adım adım gezdiğini belirten Keskin, "1071 Malazgirt Savaşı, Türklerin Anadolu'ya girişini temsil ediyor. 1974 yılında askerliğimi Malazgirt'te yaptım. Sultan Alparslan hayranıyım, onun heyecanını taşımaya çalışıyorum. Türkiye'yi adım adım geziyor, tarihimizi gençlerimize anlatıyorum. Selçuklu ve Osmanlı tarihini anlatmaya çalışıyorum. Tarihin birçok yönünün yeterince detaylı anlatılmadığını düşünüyorum. Ben de bu eksikliği tamamlamaya çalışıyorum" dedi.

60 ili gezdi, yanında taşıdığı çadırında konakladı

Bugüne kadar yaklaşık 60 ili ziyaret ettiğini ifade eden Keskin, "Giydiğim kıyafetler Sultan Alparslan'ı sembol ediyor. Vatandaşlar bu kıyafetleri ilgi çekici buluyor, benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Ben de Sultan Alparslan'ın ruhunu yaşatmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Yolculuğunu kendi imkanlarıyla sürdürdüğünü belirten Keskin, "Konaklama için çadırımı kullanıyorum. Dergahlarda, belediyelerin misafirhanelerinde kalıyorum. Bazen de cami avlularına çadır kuruyorum. Kimseden destek almadan, kendi imkanlarımla Türkiye'yi geziyorum" dedi.

İki Alparslan Sivas'ta buluştu

Sultan Alparslan'a olan hayranlığından dolayı oğluna Alparslan ismini veren Ahmet Koçak da Keskin ile bir araya geldi. Koçak'ın oğlu Alparslan ile Sultan Alparslan'ı simgeleyen kıyafetleriyle Türkiye'yi gezen Keskin'in yan yana gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Koçak, "Çocukken, bir gün çocuğum olursa adını Alparslan koymak istiyordum. Sultan Alparslan'dan çok etkilendiğim için oğluma bu ismi verdim. Bugün iki Alparslan'ı yan yana görmek beni çok mutlu etti" dedi.