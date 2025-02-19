Sultanbeyli Belediyesi Kar Yağışı İçin Hazır

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İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı uyarısına ilişkin olarak Sultanbeyli Belediyesi tüm önlemlerini aldı. Başkan Ali Tombaş, "40 araç, 110 personel, 2 bin ton tuz stokumuzla 7/24 esasına göre ekiplerimiz sahada göreve hazır" dedi.

Uzmanlar, yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. İstanbul'da belediyeler alarma geçti. Sultanbeyli Belediyesi de, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması, günlük yaşamın sekteye uğramaması için tüm önlemlerini aldı.

Tombaş: "7/24 sahadayız"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, kış çalışmaları kapsamında görev alacak ekipleri sahada denetledi. İlçenin dört bir tarafında personel ve iş makineleri görevlendirdiklerini vurgulayan Tombaş, "Uzmanların kar yağışı uyarısı üzerine ekiplerimizi alarm durumuna geçirdik. Günler öncesinden başlayan hazırlıklarımızı tamamladık ve sahadaki yerlerimizi aldık. 40 araç, 110 personel, 2 bin ton tuz stokumuzla 7/24 esasına göre ekiplerimiz sahada göreve hazır vaziyette. İlgili kurumlarla da koordinasyon halindeyiz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için, kar yağışı tehdidi geçinceye kadar sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL