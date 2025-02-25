Sultanbeyli Belediyesi Personeli, Çocukların Talebini Kırmadı - Son Dakika
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Sultanbeyli Belediyesi Personeli, Çocukların Talebini Kırmadı

Sultanbeyli Belediyesi Personeli, Çocukların Talebini Kırmadı

İstanbul Sultanbeyli'de kartopu oynayan çocukların 'Sokağa gelme' talebine uyan belediye personeli Dursun Yücel, Belediye Başkanı Ali Tombaş tarafından ödüllendirildi. Sosyal medyada viral olan olay, çocuklara duyulan sevgi ve saygıyı gözler önüne serdi.

25.02.2025 12:31  Güncelleme: 12:33
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İstanbul Sultanbeyli'de, sokakta kartopu oynayan çocukların "Abi bu sokağa gelme n'olur" talebini kırmayarak herkesin gönlünü fetheden belediye personelini, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ödüllendirdi. Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran görüntülere ilişkin Başkan Ali Tombaş, "Görüntüyü izlerken hem duygulandık hem de gururlandık. Çocuklarımızı kırmayarak örnek davranış sergileyen personelimizi canı gönülden kutluyorum" dedi.

Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi'nde, sokakta kartopu oynayan çocuklar belediyeye ait kar küreme aracının önünü kesip, "Ağabey sabahtan beri buradasınız, kartopu oynuyoruz. Bu sokağa gelme" demişti. Aracın şoförü Sultanbeyli Belediyesi Fen İşleri personeli Dursun Yücel'in, "Tamam, bu sokağa girmiyorum" yanıtı üzerine çocukların sevinç çığlıkları sosyal medyada viral olmuştu. O anlara ilişkin video kısa sürede sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Davranışıyla yürekleri ısıtan Dursun Yücel'i Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, makamında ağırlayarak hem tebrik hem de takdir beratı ve Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

"Örnek bir davranış"

Videoyu ilk izlediğinde hem duygulandığını hem de gururlandığını söyleyen Başkan Tombaş, "Sultanbeyli'de 3 bulvar, 150 cadde, 2200 sokağımız var. İstanbul genelinde olduğu gibi Sultanbeyli'de de etkili olan kar yağışına karşı tüm ekiplerimiz sahada gece-gündüz canla başla mücadele etti. Ulaşımın aksamaması, vatandaşlarımızın sorun yaşamaması 7/24 sahada çalıştık. Tabii vatandaşlarımızdan yolların açılması için talep geldiği gibi çocuklarımız da bazı sokaklara girmemizi istemedi. İşte bunun bir örneği de Necip Fazıl Mahallemizde yaşandı. O güzel çocuklarımızın masum ve içten talebine belediye personelimiz de kayıtsız kalmadı. O anlara ilişkin video kısa sürede sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Büyük beğeni topladı. Biz de ilk izlediğimizde hem duygulandık hem de gururlandık. Bu örnek davranışından ötürü kendisini tebrik etmek ve de ödüllendirmek istedik. Bu vesileyle ilk günden itibaren sahada çalışan tüm personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Ali Tombaş, belediye personeli Dursun Yücel'e Takdir beratı ve 1 adet Cumhuriyet altını takdim etti. Yücel de Başkan Tombaş'a ilgi ve destekleri için teşekkür etti.

"Onları görünce çocukluğumu gördüm"

Belediye personeli Dursun Yücel, olayın hikayesini ve videonun çekilme amacını şu şekilde anlattı: "Olayın buralara kadar geleceğini ben de tahmin etmiyordum. Sokağa girmek üzereyken çocuklar bana doğru geliyordu. Tahmin etmiştim girmemi istemeyeceklerini. Ben de video kaydını açtım ki, olur da vatandaşlardan şikayet giderse çocuklar rica ettiği için o sokağa girmediğimi amirlerime izah edeyim dedim. Onları görünce kendi çocukluğumu gördüm. Onun için kıramadım çocukları girmedim sokağa ve bundan dolayı da çok mutluyum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanbeyli Belediyesi Personeli, Çocukların Talebini Kırmadı - Son Dakika

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