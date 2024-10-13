Sultanbeyli\'de 25 Yeni Proje Tanıtıldı

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25 Proje Tanıtım Programı'nda konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Eğitimden spora, kentsel dönüşümden ulaşıma, gençlere yönelik projelerden sosyal yaşam alanlarına kadar pek çok alanda 25 projeyi hayata geçirdik, hamdolsun. 'Bugün, dünden daha çok çalışma vakti' diyerek yeni projelerimiz için şimdiden çalışmalara başladık" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 6 ayda hayata geçirdikleri 25 projeyi tanıttı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde, Başkan Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen "25 Proje Tanıtım Programı"na; AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Milletvekilleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, STK Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren hem saha çalışmalarına hem de projelere kesintisiz devam ettiklerini vurgulayan Tombaş, "Eğitimden spora, kentsel dönüşümden ulaşıma, gençlere yönelik projelerden sosyal yaşam alanlarına kadar pek çok alanda 25 projeyi hayata geçirdik. Ama yetmez. 'Bugün, dünden daha çok çalışma vakti' diyerek yeni projelerimiz için şimdiden çalışmalarımıza başladık" dedi.

Dev spor kompleksi üniversiteyi kazananlara 10 bin lira ödül

25 projeyi tek tek tanıtan Tombaş, "şunları söyledi; "Sultanbeyli tarihinin en büyük ve en kapsamlı projesini başlattık. Yaklaşık 800 milyon TL yatırım bütçesiyle Mehmet Akif Spor Kompleksi'ni inşa ediyoruz. Yine bir ilki başardık ve iştirak şirketi olarak SULKON'u kurduk. 15 bin 800 metrekarelik parselde avam proje hazırladık ve geniş kapsamlı kentsel dönüşüm projemizi başlattık. Donatı alanlarına ilişkin mağduriyeti giderecek çalışmaları yaptık meclisimizde onayladık. Öğrencilerimizin okula daha kolay erişimi için ücretsiz ring seferleri başlattık. İlçemizde ikamet eden tüm üniversitelilere abonman desteğinin yanı sıra, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerimize 10 Bin TL Başarı Ödülü verdik. İlkokula başlayan 8 bin 500 öğrencimize dopdolu kırtasiye seti hediye ettik" dedi.

Bilim Sultanbeyli, dil akademisi fitness salonları

Bilim, spor, eğitim ve sosyal yaşam projelerini önemsediklerini vurgulayan Tombaş, "TEKNOFEST Kuşağı Sultanbeyli'de yetişecek. Robotik kodlamadan tasarım atölyesine, uzay ve havacılık atölyesinden yazılıma kadar; T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle Bilim Sultanbeyli Merkezi'ni açtık. Sultanbeyli FİT markasıyla her mahalleye fitness salonu projemizin ilkini Fatih Mahallesi'nde açtık. 6 dilde eğitim veren Sultanbeyli Dil Akademisi'ni kurduk. Geniş piknik alanları, açık-kapalı kamelyaları, fitnes ve çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş parkurlarıyla donatılan Aydos Korusu ve Fetih Korusu'nu hizmete açtık. Sultanbeyli Kartı hizmetine sunarak sosyal tesislerimizde yüzde 20 indirim fırsatı sağladık. El sanatları öğrenmek veya kendini geliştirmek isteyenler için SULMEK kurslarımızı açtık" dedi.

Hayata geçirilen 25 proje arasında yer alan diğer projeler ise; 'Akıllı Aydınlatma, Kent Meydanı Düzenleme Projesi, Yeni Taksi ve Minibüs Durakları, Tiyatro Okulu, Kreş, Sultanbeyli Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (SADEM), Fiber Altyapı, Mahallere İletişim OfisleriAnadolu Kültür Gezileri, Kompost Tesisi, Mobil Sultanbeyli Uygulaması ve Sokak Hayvanları Yaşam Alanı' olarak açıklandı. - İSTANBUL