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Sultanbeyli'de kurban kesim alanına yoğun ilgi

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, kurban kesim alanını ziyaret etti. Vatandaşlarla selamlaşıp bayramlarını tebrik eden Ali Tombaş, kesim alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Tombaş, "Kurban kesim alanına vatandaşlarımızın ilgisi yoğun. 5 kurban kesim ünitemiz tam kapasiteyle çalışıyor. Sadece bugün bin kurban kesimi planlıyoruz. Alanda görevli 400 personelimiz ile sistemli bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" bilgisini paylaştı.

İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı Sultanbeyli'de de büyük bir coşkuyla yaşanıyor. Bayram namazını eda eden vatandaşlar, Sultanbeyli Belediyesi Kurban Kesim Alanı'nın yolunu tuttu. Kayıt sırasına göre vatandaşlar kesimhanede yerlerini aldı. Alanda 400 personel görevlendiren Sultanbeyli Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için adeta tüm imkanlarını seferber etti.

Merkez Camii'nde bayram namazını kılıp cemaatle tek tek bayramlaşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ardından kurban kesim alanına geçti. Burada yetkililerden bilgi alıp çalışmaları denetledi. Kurban kesim ve hisseleme alanında vatandaşları ziyaret eden Tombaş, tek tek selamlaşıp bayramlarını tebrik etti.

Tombaş, "Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Belediye olarak vatandaşlarımızın rahatlığı için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Tombaş, "Aylar öncesinden hazırlıklarına başladığımız kurban satış ve kesim alanımızda hem satıcılara hem de vatandaşlarımıza rahat ve konforlu bir hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Satış alanımızda 320 çadır kurduk. Türkiye'nin dört bir yanından kurbanlıklar, vatandaşlarımızın beğenisine sunuldu. Hemen yanı başında kurban kesim alanımızı kurduk. Tam teşekküllü toplam 5 kesim ünitesini hazır hale getirdik. Bayramın birinci günü yaklaşık bin adet kurban kesimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 400 personelimiz alanda görevli. Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı sefer etmek suretiyle hizmetimizi sürdürüyoruz." dedi.

Ayrıca kurban alanında; sağlık hizmetleri, mescit, şadırvan, wc, kafeterya, mobil bank vs. hizmetleri de veriliyor. Vatandaşlar ise belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade etti.