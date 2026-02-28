Sultanbeyli\'de Ramazan ışıltısı

Sultanbeyli'de Ramazan ayının geleneği ve manevi atmosferi, belediye tarafından gerçekleştirilen özel ışıklandırma çalışmalarıyla sokaklara taşındı. Meydandaki ışık süslemeleri vatandaşların beğenisini toplarken, ortaya çıkan görsel şölen havadan görüntülendi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından Ramazan ayının ruhunu yaşatmak adına ana cadde ve meydanlarda ışıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Hazırlanan özel tasarımlar ve renkli ışık süslemeleri caddede görsel bir şölen oluştururken, vatandaşlar özellikle Sultanbeyli Meydanı üzerine kurulan ışık süslemeleri önünde aileleri ve sevdikleriyle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. Çocukların ışıklı süslemelere olan ilgisi ise renkli anlara sahne oldu. Meydanın dört bir yanını süsleyen ışıklandırmalar havadan görüntülenirken; yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'a teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL