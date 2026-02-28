Sultanbeyli'de Ramazan ışıltısı - Son Dakika
Sultanbeyli'de Ramazan ışıltısı

Sultanbeyli\'de Ramazan ışıltısı
28.02.2026 22:13  Güncelleme: 22:24
Sultanbeyli Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği özel ışıklandırma çalışmalarıyla sokakları süsledi. Vatandaşlar, meydandaki ışık süslemeleri önünde fotoğraflar çekerek bu görsel şöleni kutladı.

Sultanbeyli'de Ramazan ayının geleneği ve manevi atmosferi, belediye tarafından gerçekleştirilen özel ışıklandırma çalışmalarıyla sokaklara taşındı. Meydandaki ışık süslemeleri vatandaşların beğenisini toplarken, ortaya çıkan görsel şölen havadan görüntülendi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından Ramazan ayının ruhunu yaşatmak adına ana cadde ve meydanlarda ışıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Hazırlanan özel tasarımlar ve renkli ışık süslemeleri caddede görsel bir şölen oluştururken, vatandaşlar özellikle Sultanbeyli Meydanı üzerine kurulan ışık süslemeleri önünde aileleri ve sevdikleriyle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. Çocukların ışıklı süslemelere olan ilgisi ise renkli anlara sahne oldu. Meydanın dört bir yanını süsleyen ışıklandırmalar havadan görüntülenirken; yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'a teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultanbeyli'de Ramazan ışıltısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Ramazan ışıltısı - Son Dakika
