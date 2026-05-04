Sultanbeyli\'den kültür dünyasına yeni eser: 7 Güzel Çocuk kitabı tanıtıldı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, '7 Güzel Adam'dan esinlenerek hazırlanan '7 Güzel Çocuk' kitabını tanıttı. Tombaş, "Edebiyatımızda derin izler bırakan isimlerin mirasını gelecek nesillere taşımayı amaçlıyoruz. Böylece 7 ayrı kitaptan oluşan kitap setini, okullarımızda 15 bin çocuğumuza ücretsiz hediye edeceğiz" dedi.

Kültür, sanat, edebiyat ve düşünce dünyasının önemli isimleri, Sultanbeyli Kültür Sanat Buluşmaları programında bir araya geldi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa; İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ile çok sayıda yazar, şair, akademisyen ve sanatçı katıldı. Programda; 6-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 12. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali ve 7 Güzel Çocuk Kitap setinin tanıtımı yapıldı.

15 bin set ücretsiz hediye edilecek

Çocuklarımızın kitapla ve medeniyet değerlerimizle büyümesinin önemine dikkat çeken Tombaş, "7 Güzel Adam, edebiyatımızda yalnızca bir kuşağın adı değildir. Bir duruşun, bir ahlakın, bir sadakatin, bir dostluğun ve bir dava bilincinin adıdır. Onlar kelimeyi yalnızca yazmak için değil; insanı, toplumu ve zamanı anlamak için kullandılar. Biz de bu seriyi çocuklarımız için hazırlarken, onların mirasını bugünün diliyle çocuklarımızın dünyasına taşımayı hedefledik. Çünkü çocuklarımıza yalnızca bilgi vermek yetmez. Onlara iyi örnekler, güçlü karakterler, güzel hikayeler ve sağlam bir değer dünyası da sunmamız gerekir. 7 ayrı yazarın kaleme aldığı '7 Güzel Çocuk' kitabımızı kültür dünyamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kitap setlerimizi okullarımızda 15 bin çocuğumuza ücretsiz hediye edeceğiz" dedi.

12. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor

Ayrıca şiir festivali hakkında bilgi veren Tombaş, "Bugüne kadar İstanbulensis Şiir Festivali kapsamında 60 farklı ülkeden 130 yabancı şairi ve Türkiye'den 170 şairimizi Sultanbeyli'de ağırladık. Bu yönüyle festivalimiz, yalnızca ilçemizin değil; İstanbul'un ve ülkemizin kültür hayatında da güçlü bir iz bıraktı. Geçtiğimiz yıl 10 yerli, 4 yabancı şairimizi misafir etmiştik. Bu yıl ise ana programımızda 13 yerli, 4 yabancı şairimizin katılımıyla; farklı programlarımız ve buluşmalarımız kapsamında 30'un üzerinde şaire ev sahipliği yapıyoruz. Bu festivalle şiirin Sultanbeyli'de daha güçlü yankılanmasını; gençlerimizin şiirle, edebiyatla ve düşünceyle daha sağlam bir bağ kurmasını arzu ediyoruz. Herkese şiir sevgisini yaymak istiyoruz."

"Güzel insan idealini çocuklarımızla buluşturduk"

7 Güzel Çocuk kitap setinin koordinatörü Doç. Dr. Mesut Koçak şunları söyledi; "Bu kitaplar klasik bir biyografik anlatı olmanın ötesinde hazırlandı. Çocuklarımızın hayal dünyasına dokunmak; Yedi Güzel Adam'ın düşünce dünyasını, kavramlarını ve taşıdığı değerleri daha anlaşılır bir dille aktarmak amacıyla kaleme alındı. Bu çalışma, sadece Yedi Güzel Adam'ı tanıtmak değil; onların temsil ettiği güzel insan idealini çocuklarımızla buluşturmak açısından da kıymetli. İnşallah hayra vesile olur." dedi. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı ise, "7 Güzel Çocuk" inşallah Sultanbeyli Belediyesi için de İstanbulensis gibi güzel başlangıcın vesilesi olur. Çocuk edebiyatı onca yazılıp çizilmesine rağmen çok da dolduramadığımız alanlardan birisi. Bu alanda ne kadar çok eser üretirsek o kadar faydalı bir iş yapmış oluruz.

"Hayranlıkla baktığım bir proje"

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, "'7 Güzel Çocuk' projesi de hayranlıkla baktığım bir proje. 7 Güzel Adam'ın ortaokullarımızda tanınması adına çok kıymetli bir proje. Sultanbeyli Belediyesi öncü ve örnek çalışmalar sergiliyor" İfadelerini kullandı. Oyuncu-Yönetmen Recep Çavdar, "7 Güzel Çocuk projesi beni heyecanlandırdı. Bu projeden hareketle, 'Neden 7 Güzel Genç temalı bir tiyatro oyunu yazmayayım diye düşündüm. Bu anlamda birbirimizi besliyor, birbirimizden etkileniyor ve yeni çalışmalar için ilham alıyoruz. Bu kıymetli çalışmalara öncülük eden Sultanbeyli Belediye Başkanımız Ali Tombaş'a teşekkür ediyorum" dedi. Şair Yazar Bestami Yazgan ise, "7 Güzel Adam'ı biliyorduk ama bu 7 güzel adam nasıl 7 güzel çocuktu diye merak ediyorduk. Bu projeyle bu soruya cevap verilmiş oldu" diye konuştu. - İSTANBUL