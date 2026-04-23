Sultanbeyli meclisi çocuklarda

23.04.2026 16:56  Güncelleme: 17:00
İstanbul Sultanbeyli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen programda, belediye meclisi bu kez çocukların katılımıyla toplandı. Temsili olarak oluşturulan "Çocuk Meclisi"nde minik üyeler söz alarak istek ve önerilerini dile getirdi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş çocukların taleplerini tek tek dinledi. Samimi anların yaşandığı programda çocuklarla yakından ilgilenen Tombaş, onların görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade etti.

Çocuk ve gençler ise özellikle mahallelerine yönelik taleplerini dile getirdi. Parkların artırılması, halı saha yapılması ve sosyal alanların genişletilmesi yönünde isteklerde bulunan çocuklar, daha yaşanabilir bir çevre istediklerini söyledi.

Çocukların taleplerini tek tek not aldı

Çocukların istek ve taleplerini tek tek not alan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Çocuklarımızın mutluluğu, huzuru ve güveni en temel önceliğimiz. Son 2 yılda 5 farklı mahallemize spor sahası ve tüm mahallelerimizde yeni parklar yaptık. Güvenli parklar projemizi hayata geçirdik ve şuan parklarımızı kamera sistemleriyle koruma altına alıyoruz. 7 yeni okul, 8 yeni aile sağlığı merkezi, spor merkezleri, kurs merkezleri projelerimizle hem bugünü hem de geleceğe yatırım yapıyoruz" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de yerel yönetim süreçlerine katılma deneyimi yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, İstanbul, Çocuk, Yerel, Son Dakika

