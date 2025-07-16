Sultangazi 15 Temmuz'da yine tek yürek oldu - Son Dakika
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Sultangazi 15 Temmuz'da yine tek yürek oldu

Sultangazi 15 Temmuz\'da yine tek yürek oldu
16.07.2025 13:47  Güncelleme: 13:52
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Hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Sultangazililer yine meydanlardaydı.

Hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Sultangazililer yine meydanlardaydı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen anma programında binlerce kişi ellerinde bayraklarla alanı doldurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Sultangazilileri yalnız bırakmadı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. Milli iradenin üzerinde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya gösteren kahraman şehit ve gazilerimiz tüm yurtta olduğu gibi Sultangazi'de de anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sultangazi Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlediği programa katılan binlerce kişi darbelere geçit olmayacağını bir kez daha gösterdi.

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Kaymakamlığı'nın düzenlediği programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Meydanı dolduran binlerce Sultangazili, ellerinde bayraklarla hain darbe girişimine karşı yeniden dimdik ayakta olduğunu gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dualar edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "15 Temmuz; bağımsızlık mücadelemizin her daim var olduğunu gösteren bir kahramanlık mücadelesidir. Bundan sonraki süreçte de bağımsızlığımıza sahip çıkacağız. Bu millet çok asil bir millettir. İradesine sahip çıkan mücadeleci bir millettir. Aynı kararlılıktaki vatandaşlarımızı burada görmek çok güzel" dedi.

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, programda yaptığı konuşmada "15 Temmuz bizim bu vatanın yeniden bedelinin ödendiği, karşılığının ödendiği bir tarih" dedi. Kaymakam Kaşıkçı, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, gazilere minnet ve şükranlarını iletti.

15 Temmuz'un ülke tarihinde darbecilere karşı eşi görülmemiş bir direnişe ve kahramanlık destanına dönüştüğünü söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "15 Temmuz destanı, milletin devlete olan sevdasıydı. Millet o gün biz buradayız, hain kalkışmanın karşısındayız dediler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tüm Türkiye meydanlara döküldü, iradesine sahip çıktı. Başta Sultangazi'deki komşularımız olmak üzere bu destana imza atan, devletimin yanındayım diyen millete gönülden teşekkür ediyorum. Kanlı planlarını tekrar devreye koyma planı olan varsa iki çift lafım var, sakın bir daha denemeyin. Çünkü bu millet iradesine saldıranlara asla izin vermeyecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, 15 Temmuz, istanbul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi 15 Temmuz'da yine tek yürek oldu - Son Dakika

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