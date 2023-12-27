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Sultangazi Belediye Başkanı Gençleri Makamında Ağırladı - Son Dakika
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Sultangazi Belediye Başkanı Gençleri Makamında Ağırladı

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençlerle bir araya gelerek dijital iletişim merkezini gezdirdi ve sorularını yanıtladı. Gençleri merkeze koyan projeleri hayata geçiren Başkan Dursun, gençlerin talep ve önerilerini not alarak ilgili birimlere ileteceğini belirtti.

Sultangazi Belediye Başkanı Gençleri Makamında Ağırladı
27.12.2023 - 13:27,
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Sık sık gençlerle bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu kez onları makamında ağırladı. Edilen samimi sohbetin ardından gençlere dijital iletişim merkezini gezdiren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, soruları da yanıtladı.

Gençleri merkeze koyan projeleri hayata geçiren, onlara verdiği önemi her fırsatta dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sık sık gençlerle bir araya geliyor. Bu kez Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, onları önce makamında ağırladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İlçe genelinde yapılan çalışmaları anlatırken, gençlerden gelen talep ve önerileri de ilgili birimlere iletilmek üzere not aldı.

"Her şey gençler için"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Geleceğimizin mimarı gençlerimizle sürekli bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onların fikirleri bizim yapacağımız projelere de şekil veriyor. Bu güzel şehir hepimizin ama en çok siz kıymetli gençlerimizin. Bu nedenle sizin görüşleriniz bizler için çok değerli. Gençlerimizin her şeye kendi şehrinde erişebileceği, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden yeterince yararlanabileceği bir şehir için çalışıyoruz. Bu yüzden ilçedeki kültür merkezlerimizin sayısını artırıyor, gençlerimiz daha çok okusun diye kütüphane ve kitap kafelerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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