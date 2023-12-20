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Sultangazi Belediye Başkanı, Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
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Sultangazi Belediye Başkanı, Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlere Dijital İletişim Merkezi'ni gezdiren Başkan Dursun, soruları yanıtladı ve Togg turuyla keyifli bir gün geçirdi.

Sultangazi Belediye Başkanı, Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı
20.12.2023 - 17:40,
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Sık sık gençlerle bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu kez Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Edilen samimi sohbetin ardından gençlere Dijital İletişim Merkezi'ni gezdiren Başkan Dursun, soruları da yanıtladı. Keyifli gün, gençlerin Togg turuyla son buldu.

Gençleri merkeze koyan projeleri hayata geçiren, onlara verdiği önemi her fırsatta dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sık sık gençlerle bir araya geliyor. Bu kez Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, onları önce makamında ağırladı. Başkan Dursun, Dijital İletişim Merkezi'nde gençlerin sorularını yanıtladı. İlçe genelinde yapılan çalışmaları anlatırken, gençlerden gelen talep ve önerileri de ilgili birimlere iletilmek üzere not aldı. Keyifli geçen sohbetin ardından Başkan Dursun, belediyenin yerli ve milli aracı Togg'un başına geçerek gençlere tur attırdı. Sırasıyla araca binen gençler bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

"Her şey gençler için"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Geleceğimizin mimarı gençlerimizle sürekli bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onların fikirleri bizim yapacağımız projelere de şekil veriyor. Bu güzel şehir hepimizin ama en çok siz kıymetli gençlerimizin. Bu nedenle sizin görüşleriniz bizler için çok değerli. Gençlerimizin her şeye kendi şehrinde erişebileceği, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden yeterince yararlanabileceği bir şehir için çalışıyoruz. Bu yüzden ilçedeki kültür merkezlerimizin sayısını artırıyor, gençlerimiz daha çok okusun diye kütüphane ve kitap kafelerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Gençlerimizi, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi içerisinde hayata geçirdiğimiz E-Spor Merkezi'mize de davet ediyorum. Sultangazi Belediyesi E-Spor Takımı kuracağımızın müjdesini de sizlerle paylaşayım. Her alanda başarılı işlere imza atan gençlerimiz var Sultangazi'de. Hepiniz için mutlu ve başarılı bir gelecek diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediye Başkanı, Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı - Son Dakika


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