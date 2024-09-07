Sultangazi Belediyesi 5. Yaz Spor Okulları Kapanış Programı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi 5. Yaz Spor Okulları Kapanış Programı

Sultangazi Belediyesi 5. Yaz Spor Okulları Kapanış Programı

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Yaz Spor Okulları Kapanış Programı'nda 6 bin öğrenci hünerlerini sergiledi.

07.09.2024 20:06  Güncelleme: 20:09
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Sultangazi Belediyesi tarafından 5. Yaz Spor Okullarının Kapanış Programı düzenlendi. Eğitimini tamamlayan 6 bin öğrencinin hünerlerini sergilediği program, renkli görüntülere sahne oldu.

Sultangazi Belediyesi, ilçeden geleceğin yıldızları yetişmesi amacıyla spora ve sporcuya tam destek vererek Yaz Spor Okulları ile çocukların kaliteli zaman geçirmesine fırsat tanıdı. 7-18 yaş arasındaki çocuklar, yetenekleri doğrultusunda eğitim alarak kendilerini geliştirirken, yaz ayını en verimli şekilde değerlendirmiş oldu. Gençler, basketbol, okçuluk, tenis, masa tenisi, bocce, güreş, geleneksel güreşler, voleybol, badminton, tekvando, karate, kyokushin Karate, wushu kung fu, e-spor, yüzme, okçuluk dallarını seçerek bol bol antrenman yaptı. 17 branşta eğitim veren 5. Yaz Spor Okullarının düzenlenen programla kapanışı gerçekleştirildi. 5. Yaz Spor Okullarında eğitimi tamamlayan 6 bin öğrenci Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda gerçekleştirilen programda hünerlerini sergiledi. Kapanış programına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eğitimini tamamlayan öğrenciler programda katılım belgesi aldı.

"6 bin öğrencimiz eğitimlerini tamamladı"

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de 5 yaşında çocuklarımıza kaşif çocuk projemizle eğitim vermeye başlıyoruz. 8 yaşına geldiklerinde bırakmıyoruz ve çocuklarımızı onları bilim merkezimize alıyoruz. Bu esnada okulda başlamış oluyor. Okullarıyla senkronize şekilde eğitimlerine devam ettiriyoruz. Sonrasında liseye geçiş sınavına hazırlanan öğrencilerimize ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize eğitim vermeye SEDA (Sultangazi Eğitime Destek Akademisi)'yle devam ediyoruz. 3 bin 600 öğrencimize çok özel bir dershanecilik eğitimi veriyoruz, esasında sizler içerisinde çocuklarını özel dershaneye gönderen vardır. Biz 3 bin 600 öğrencimize çok özel bir eğitimi ücretsiz olarak veriyoruz. Esasında bu aile bütçesine çok büyük bir katkı. Bu sene 24 öğretmenimizi daha kadromuza kattık ve artık Sultangazimizde bir büyük okulda bulunan öğretmen kadar Sultangazi Belediyesi'nde çalışan öğretmenler var. Tam 90 öğretmenimizle çocuklarımıza eğitim vermeye devam ediyoruz. Temmuz ayı itibari ile başladığımız spor aktivitelerimizde 17 branşla tam 6 bin çocuğumuza eğitim verdik. Bugün kapanış programındayız ancak Sultangazi'de spor devamlıdır ve spor hiçbir zaman bitmez. Buradaki gençlerimiz sadece Yaz Spor Okullarında değil devam eden spor okullarında da eğitimlerine devam edeceklerdir. Ancak bugün 6 bin öğrencimiz için bir kapanış programı yapıyoruz. Pazartesi itibarıyla yeni sezon için kayıtlarımızı da almaya başlayacağız. Sultangazi bu başarılarıyla hem ulusal medyada ve ulusal federasyonlarda görev almaya hak kazandı. Güreş takımımız Süper Lig'de yarışan bir takım oldu. Kasım ayında Türkiye'de spor federasyonların seçimleri başlayacak biz ulusal bazda faaliyet gösteren Dünya Şampiyonalarında organizasyonlar yapan federasyonların seçimlerine katılacağız. Çok güçlü programlarda ve çok güçlü işlerde sizlerle beraber olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi 5. Yaz Spor Okulları Kapanış Programı - Son Dakika

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