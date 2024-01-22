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Sultangazi Belediyesi 50. Yıl Mahallesi'ne 350 araç kapasiteli 3 katlı otopark kazandırıyor - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi 50. Yıl Mahallesi'ne 350 araç kapasiteli 3 katlı otopark kazandırıyor

Sultangazi Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi'ne 350 araç kapasiteli 3 katlı otoparkıyla hizmet verecek olan çok fonksiyonlu bir hizmet kompleksi kazandırıyor. Hizmet tesisi, sadece otoparkı değil; yeşil alanları, parkı, aile sağlığı merkezi ve kütüphanesi ile de bölge halkına hizmet verecek.

Sultangazi Belediyesi 50. Yıl Mahallesi\'ne 350 araç kapasiteli 3 katlı otopark kazandırıyor
22.01.2024 - 17:22,  Güncelleme: 17:25
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Sultangazi Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi'ne 350 araç kapasiteli 3 katlı otoparkıyla hizmet verecek olan çok fonksiyonlu bir hizmet kompleksi kazandırıyor. Hizmet tesisi, sadece otoparkı değil; yeşil alanları, parkı, aile sağlığı merkezi ve kütüphanesi ile de bölge halkına hizmet verecek.

Sultangazi Belediyesi, ilçeyi önemli projelerle buluşturmayı sürdürüyor. Trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalardan biri olan 50.Yıl Mahallesi'ne önemli bir tesis kazandırılıyor. 50. Yıl Mahallesi D Caddesi Zemin Altı Katlı Otopark, Yeşil Alan ile Park, ASM ve Kütüphane bölgedeki önemli bir boşluğu dolduracak. 350 araç kapasiteli 3 katlı yeraltı otoparkıyla mahallenin yükünü alacak otopark, vatandaşa rahat bir nefes aldıracak. Yeşil alanlarıyla ve oyun gruplarıyla dikkat çekecek parkta çocuklar gönül rahatlığıyla oynarken tesis, aile sağlık merkeziyle de vatandaşın hizmetinde olacak. İnşaatı hala devam eden tesis bünyesinde bir de kütüphane hizmet verecek.

Tesisin kısa zamanda tamamlanacağını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda komşularımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Onlardan biri de 50. Yıl Mahallesi D Caddesi üzerince inşaatına hızla devam ettiğimiz Zemin Altı Katlı Otopark, Park ile Yeşil Alan, ASM ve Kütüphaneden oluşan hizmet kompleksimiz. Burası, bölgenin önemli sorunu olan araç park yükünü büyük ölçüde alacak. Tesisimiz; yeşil alan ve oyun parkıyla, aile sağlığı merkezi ve kütüphanesi ile komşularımızın uğrak noktası olacak. Sultangazi Belediyesi olarak komşularımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik, günlük hayatını kolaylaştıran projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi 50. Yıl Mahallesi'ne 350 araç kapasiteli 3 katlı otopark kazandırıyor - Son Dakika


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