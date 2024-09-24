Sultangazi Belediyesi, Balık Dağıtımına Başladı

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Sultangazi Belediyesi, balık sezonunun başlamasıyla birlikte ilçede balık dağıtımına başladı. Bu yıl ilk balık dağıtımı Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi önünde gerçekleşti.

Balıkçıların "Vira bismillah" diyerek tuttukları balıklar tezgahlarda yerini alırken, Sultangazi Belediyesi de vatandaşlara balık dağıtımına başladı. Bu yılın ilk balık dağıtımı ise Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen balık dağıtımı, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

"Vatandaşlarımıza taze balık dağıtımına başladık"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tonlarca balığı vatandaşlara dağıttıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yeni balık sezonu bolluk ve bereketle başladı. Biz de balık sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlarımıza taze balık dağıtımına başladık. Ekiplerimiz, 15 mahallemizde de vatandaşlarımıza taze balık dağıtımı gerçekleştirecek. Amacımız sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm komşularımıza ulaşmak. Çünkü biz, mutluluğun paylaştıkça çoğaldığına inanıyoruz. Komşularımızla balık sezonunun bolluk ve bereketini paylaşmak bizleri de mutlu ediyor. İnşallah bu yıl da yine tonlarca balığı komşularımıza dağıtacağız" diye konuştu. - İSTANBUL