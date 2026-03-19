Sultangazi Belediyesi\'nde çocuklardan bayram kutlaması

19.03.2026 12:36  Güncelleme: 12:37
İlçenin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi minik ziyaretçileri, bayram kutlaması için Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası'na geldi. Çocuklar, hep bir ağızdan mani söyleyip, davul çalarak birimleri gezdi ve belediye personelinin bayramlarını kutladı. Belediye içerisindeki müdürlükleri tek tek dolaşan çocuklar, büyüklerinin bayramlarını tebrik etti. Çalışanlar ise ziyaretçilere meyve suyu, kek ve şeker ikram etti. Çocuklar, Başkan Yardımcılarını da tek tek gezerek Ramazan Bayramlarını kutladı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun miniklerle bir araya gelerek çocukların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Başkan amcalarıyla bol bol sohbet eden minikler hatıra fotoğrafı da çekildi.

Şeker tadında bayram

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün belediye personelimizle beraber minik misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Çocukların okuma alışkanlığı kazanması ve sosyalleşmeleri amacıyla hayata geçirilen ilçenin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi ziyaretçileriyle burada bayramlaşmak nasip oldu. Belediyemiz renklendi, hepimiz çok mutlu olduk. Pırıl pırıl yavrularımızın nice bayramları olsun. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öperim. Nice güzel bayramlara" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Belediye, Yerel, Son Dakika

