Sultangazi Belediyesi Gençlere Erciyes'te Kamp İmkanı Sağladı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Gençlere Erciyes'te Kamp İmkanı Sağladı

Sultangazi Belediyesi Gençlere Erciyes\'te Kamp İmkanı Sağladı

Sultangazi Belediyesi'nin Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerlerinden Kayseri Erciyes'te düzenlediği gençlik kampına 40 genç ve eğitmenler katıldı. Gençler, doğal ortamda spor ve eğlence dolu vakitler geçirdi.

12.07.2024 15:28  Güncelleme: 15:32
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Sultangazi Belediyesi'nce Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerlerinden Kayseri Erciyes'te düzenlenen kampa katılan 40 genç, muhteşem güzellikteki doğal ortamda spor ve eğlence dolu vakitler geçirdi.

Sultangazi Belediyesi, gençlere eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda destek olmaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi'nin Kayseri Erciyes Dağı'nda düzenlediği gençlik kampına 40 genç ve eğitmenler katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde matrak, masa tenisi, bocce ve futboldan oluşan sportif etkinliklere katılan gençler, eğlence dolu vakitler geçirdi. 4 gün süren kamp süresince gençler, 3 bin 917 metre rakımdaki Erciyes Dağı'na çıkarak muhteşem doğa manzarasını doyasıya yaşama imkanına sahip oldu. Gençler, kampta ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki maçlarını da büyük bir heyecanlı izledi.

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunun altını çizen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugüne kadar bin 500'den fazla gencimizi bu kamplarda ağırladık. Gençlerimizin doğayla iç içe olmaları ve sportif aktivitelere katılmaları, arkadaşlarıyla birlikte eğlenme fırsatı bulmaları kişisel gelişimlerine yardımcı olmanın yanı sıra unutulmayacak anılar da bırakıyor. Kayseri Erciyes'teki bu kampın da bu açıdan faydalı olduğuna inanıyorum. Gençlerimizin mutluluğu ve memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Gençlere Erciyes'te Kamp İmkanı Sağladı - Son Dakika

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