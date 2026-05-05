Sultangazi Belediyesi\'nden 19 Mayıs budokaido şampiyonası

05.05.2026 10:29  Güncelleme: 10:32
Sultangazi Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen '19 Mayıs Budokaido Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü 36 madalyanın sahibi olurken ümitler, gençler ve büyükler kategorisinde de takım olarak şampiyon olmayı başardı.

Avrupa Parlamentosu tarafından 2026 yılı "Avrupa Spor Şehri" seçilen Sultangazi Belediyesi, ünvanının hakkını vermeye devam ediyor. 19 Mayıs Budokaido Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Mehmetçik İlkokulu Spor Salonu'nda düzenlediği şampiyonada 21 kulüpten yaklaşık 500 sporcuyu ağırladı. İki gün boyunca devam eden şampiyonalarda takımlar birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Bireysel mücadelelerde genç sporcular birincilik için ter döktü.

Toplam 36 madalya birden

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, şampiyonada bir kez daha farkını ortaya koydu. Ümitler, gençler ve büyüklerde kulüp sıralamasında şampiyon Sultangazi Spor Kulübü oldu. Ayrıca toplam 36 madalya almayı başaran Sultangazili gençler bir kez daha Sultangazi'nin Avrupa Spor Şehri olduğunu herkese gösterdi.

'Her zaman, herkes için, her yerde spor'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Her zaman, herkes için, her yerde spor' sloganıyla sporu gençlerin hayatlarının bir parçası yapmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Dursun, "2026 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından 'Avrupa Spor Şehri' seçilmek bizim için büyük bir gurur. Bu tür organizasyonlar, sporu toplumun her kesimine yayma hedefimizin önemli bir parçası. Amacımız; güçlü, disiplinli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek. Gençlerimizin sporla iç içe büyümesini sağlamak, kadınlarımız başta olmak üzere herkesin spor yapabileceği alanlar oluşturmak ve sporu hayatın doğal bir parçası haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

