Sultangazi Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Vapur Gezisi - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Vapur Gezisi

Sultangazi Belediyesi\'nden Öğretmenler Günü Vapur Gezisi

Sultangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde belediyeye bağlı eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler için bir vapur gezisi düzenledi. Etkinlikte öğretmenler Boğaz turu yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

25.11.2024 18:41  Güncelleme: 18:47
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Sultangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlediği etkinlikte belediyeye bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenler için bir vapur gezisi düzenledi.

Sultangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediyeye bağlı eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler için vapur gezisi düzenledi. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun da katıldı.

Boğaz turuna katılan kadınlar, manzara eşliğinde İstanbul Boğazı'nda bir gün geçirdi. Gitar çalıp şarkı söyleyen öğretmenler gönüllerince eğlendi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği öğretmenler günü programına katıldı. Programda sahne alan öretmenler korusu, seslendirdiği eserler dolasıyla salondaki katılımcılardan büyük alkış aldı.

Öğretmenler günü ile ilgili bir konuşma yapan Başkan Dursun, "Belediyemiz bünyesinde fedakarlıkla çalışan, alın teri döken, öğrencilerinin üzerinde büyük emekleri bulunan öğretmenlerimizle bir aradayız. Sevgiyle, sabırla, özveriyle çocuklarımıza iyi bir eğitim vermek için gayret gösteren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Emek ve gayretle milletimize hizmet eden siz değerli öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Sultangazi'de vermiş olduğunuz emekler için gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Vapur Gezisi - Son Dakika

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