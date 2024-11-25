Sultangazi Belediyesi\'nden Öğretmenler Günü Vapur Gezisi

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Sultangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlediği etkinlikte belediyeye bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenler için bir vapur gezisi düzenledi.

Sultangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediyeye bağlı eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler için vapur gezisi düzenledi. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun da katıldı.

Boğaz turuna katılan kadınlar, manzara eşliğinde İstanbul Boğazı'nda bir gün geçirdi. Gitar çalıp şarkı söyleyen öğretmenler gönüllerince eğlendi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği öğretmenler günü programına katıldı. Programda sahne alan öretmenler korusu, seslendirdiği eserler dolasıyla salondaki katılımcılardan büyük alkış aldı.

Öğretmenler günü ile ilgili bir konuşma yapan Başkan Dursun, "Belediyemiz bünyesinde fedakarlıkla çalışan, alın teri döken, öğrencilerinin üzerinde büyük emekleri bulunan öğretmenlerimizle bir aradayız. Sevgiyle, sabırla, özveriyle çocuklarımıza iyi bir eğitim vermek için gayret gösteren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Emek ve gayretle milletimize hizmet eden siz değerli öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Sultangazi'de vermiş olduğunuz emekler için gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL