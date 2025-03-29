Sultangazi Belediyesi\'nden Ramazan Ayında Manevi Geziler

Ramazan ayının manevi atmosferini ilçe sakinlerine yaşatmak isteyen Sultangazi Belediyesi, bir ay boyunca İstanbul'un tarihi cami ve türbelerine geziler düzenledi. İlçe sakinleri, İstanbul'un kültürel ve manevi mekanlarını yakından görme imkanı buldu.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca birçok etkinliği ilçe sakinleriyle buluşturdu. Vatandaşların mübarek Ramazan ayının huzur dolu atmosferini yaşaması için İstanbul genelindeki cami ve türbelere geziler düzenlendi. Sultangazi'de ikamet edenlere yönelik ücretsiz olarak düzenlenen turlar kapsamında vatandaşlar, tarihi ile büyüleyen Ayasofya Kebir-i Cami Şerifi, Hırka-i Şerif Cami, Taksim Cami, Süleymaniye Cami, Eyüp Sultan Cami ve Çamlıca Cami gibi camileri ziyaret etme fırsatı buldu.

Çok sayıda türbeye ev sahipliği yaptığı için "Evliyalar Şehri" olarak anılan İstanbul'un önemli manevi yerleri olan Aziz Mahmut Hüdayi Hz. Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Yuşa Tepesi, Uzun Evliya Türbesi, Akbaba Sultan Türbesi, Kırklar Sultan Türbesi de turlar kapsamında ziyaret edildi.

"Ramazan boyunca yaklaşık 2 bin 500 komşumuz gezilere katıldı"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak Ramazan'ı dolu dolu geçirdik. 7'den 70'e herkese hitap eden etkinlikler düzenleyerek Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşattık. Cami ve türbe ziyaretleri yapmak isteyen komşularımız için ücretsiz araç tahsisi yaparak mübarek Ramazan günlerinde Manevi diyarlara yolculuk yapmalarını sağladık. Ramazan boyunca yaklaşık 2 bin 500 komşumuz gezilere katıldı. Komşularımızın yoğun ilgisi de bizleri memnun etti" diye konuştu. - İSTANBUL