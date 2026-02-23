Sultangazi Belediyesi'nden iftara yetişemeyenler için sıcak çorba ikramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultangazi Belediyesi'nden iftara yetişemeyenler için sıcak çorba ikramı

Sultangazi Belediyesi\'nden iftara yetişemeyenler için sıcak çorba ikramı
23.02.2026 15:44  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftara yetişemeyen vatandaşlar için 5 ayrı noktada sıcak çorba ikramında bulunuyor. İkramlar, her gün birçok kişiye ulaşıyor.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan-ı Şerif boyunca iftara yetişemeyen komşuları için sıcacık çorba ikramında bulunuyor. İkisi seyyar olmak üzere 5 ayrı noktadan ikram edilen sıcacık çorbalar her gün yüzlerce kişiye ulaşıyor. Çorbanın yanında su ve ekmek de veriliyor.

11 ayın Sultanı Ramazan'ı hakkıyla idrak etmek her ayrıntıyı düşünen Sultangazi Belediyesi, iftara yetişemeyen komşularını da unutmuyor. İftar vaktinde evlerine yetişemeyen vatandaşlar, oruçlarını ikram çeşmelerinden akan sıcacık çorbalarla açıyor. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, Sultançiftliği Merkez Camii ve Yunus Emre otobüs durağındaki ikram çeşmeleri ile 2 seyyar noktada olmak üzere toplam 5 ayrı noktadan iftar saatinde çorba ikramı yapılıyor. Çorbanın yanında su ile ekmek de veriliyor.

5 ayrı noktada çorba ikramı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İkram Çeşmelerimizden Ramazan ayı boyunca da sıcacık çorbalar akmaya devam ediyor. İftar saatinde evlerine yetişemeyen komşularımızın oruçlarını açabilmesi için 2'si seyyar olmak üzere 5 ayrı noktada çorba ikramında bulunuyoruz. Vatandaşımız da sıcak çorba ikramından oldukça memnun. Ramazan boyu iftarda çorba ikramına devam edeceğiz. Allah hepimizin tuttuğu oruçları kabul etsin" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden iftara yetişemeyenler için sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:44:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi'nden iftara yetişemeyenler için sıcak çorba ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.