Sultangazi Belediyesi\'nden iftara yetişemeyenler için sıcak çorba ikramı

Sultangazi Belediyesi, Ramazan-ı Şerif boyunca iftara yetişemeyen komşuları için sıcacık çorba ikramında bulunuyor. İkisi seyyar olmak üzere 5 ayrı noktadan ikram edilen sıcacık çorbalar her gün yüzlerce kişiye ulaşıyor. Çorbanın yanında su ve ekmek de veriliyor.

11 ayın Sultanı Ramazan'ı hakkıyla idrak etmek her ayrıntıyı düşünen Sultangazi Belediyesi, iftara yetişemeyen komşularını da unutmuyor. İftar vaktinde evlerine yetişemeyen vatandaşlar, oruçlarını ikram çeşmelerinden akan sıcacık çorbalarla açıyor. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, Sultançiftliği Merkez Camii ve Yunus Emre otobüs durağındaki ikram çeşmeleri ile 2 seyyar noktada olmak üzere toplam 5 ayrı noktadan iftar saatinde çorba ikramı yapılıyor. Çorbanın yanında su ile ekmek de veriliyor.

5 ayrı noktada çorba ikramı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İkram Çeşmelerimizden Ramazan ayı boyunca da sıcacık çorbalar akmaya devam ediyor. İftar saatinde evlerine yetişemeyen komşularımızın oruçlarını açabilmesi için 2'si seyyar olmak üzere 5 ayrı noktada çorba ikramında bulunuyoruz. Vatandaşımız da sıcak çorba ikramından oldukça memnun. Ramazan boyu iftarda çorba ikramına devam edeceğiz. Allah hepimizin tuttuğu oruçları kabul etsin" diye konuştu. - İSTANBUL