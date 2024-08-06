Sultangazi Belediyesi Yaz Etkinlikleri Kapsamında 3 Boyutlu Pano Atölyesi Düzenledi

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Sultangazi Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında 3 boyutlu pano yapımı atölyesi düzenledi. Etkinliğe, ilçedeki kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerini 3 boyutlu pano yapımı atölyesinde buluşturdu. Yaz etkinlikleri kapsamında Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde geleneksel el nakışının ağaç dallarıyla birleştirdiği, son zamanların gözdesi olan 3 boyutlu pano yapım atölye etkinliği gerçekleştirildi. Bir günlük atölye çalışmasına Sultangazili kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, 3 boyutlu panolarını evlerinin en güzel köşesini süslemek için özenle hazırladı.

"Yaz aylarında birbirinden renkli etkinlikler düzenliyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak komşularımızın kendilerine zaman ayırmasının ne kadar kıymetli olduğunu biliyor, yaz aylarında da birbirinden renkli etkinlikler düzenliyoruz. Komşularımızın yeni bir deneyim yaşaması, yeni hobiler edinmesi ve el becerilerini geliştirmeleri adına bu kez 3 boyutlu pano yapım atölyesiyle buluşturduk. Eğitmenlerimizin 3 boyutlu pano yapımının inceliklerini gösterdiği keyifli bir çalışma oldu. Komşularımızın keyifli vakit geçirdiği etkinliklerimize yaz boyunca devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL