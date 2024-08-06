Sultangazi Belediyesi Yaz Etkinlikleri Kapsamında 3 Boyutlu Pano Atölyesi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultangazi Belediyesi Yaz Etkinlikleri Kapsamında 3 Boyutlu Pano Atölyesi Düzenledi

Sultangazi Belediyesi Yaz Etkinlikleri Kapsamında 3 Boyutlu Pano Atölyesi Düzenledi

Sultangazi Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında ilçedeki kadınları 3 boyutlu pano yapımı atölyesinde buluşturdu. Katılımcılar, evlerinin en güzel köşelerini süslemek için özenle panolarını hazırladılar.

06.08.2024 14:48  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında 3 boyutlu pano yapımı atölyesi düzenledi. Etkinliğe, ilçedeki kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerini 3 boyutlu pano yapımı atölyesinde buluşturdu. Yaz etkinlikleri kapsamında Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde geleneksel el nakışının ağaç dallarıyla birleştirdiği, son zamanların gözdesi olan 3 boyutlu pano yapım atölye etkinliği gerçekleştirildi. Bir günlük atölye çalışmasına Sultangazili kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, 3 boyutlu panolarını evlerinin en güzel köşesini süslemek için özenle hazırladı.

"Yaz aylarında birbirinden renkli etkinlikler düzenliyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak komşularımızın kendilerine zaman ayırmasının ne kadar kıymetli olduğunu biliyor, yaz aylarında da birbirinden renkli etkinlikler düzenliyoruz. Komşularımızın yeni bir deneyim yaşaması, yeni hobiler edinmesi ve el becerilerini geliştirmeleri adına bu kez 3 boyutlu pano yapım atölyesiyle buluşturduk. Eğitmenlerimizin 3 boyutlu pano yapımının inceliklerini gösterdiği keyifli bir çalışma oldu. Komşularımızın keyifli vakit geçirdiği etkinliklerimize yaz boyunca devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Yaz Etkinlikleri Kapsamında 3 Boyutlu Pano Atölyesi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:50:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi Yaz Etkinlikleri Kapsamında 3 Boyutlu Pano Atölyesi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement