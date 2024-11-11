Sultangazi\'de Çocuklar için Tiyatro Keyfi

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Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Uğur Böceği Rupi" isimli tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izleyerek bu eğlenceli anlara ortak oldu.

Sultangazi Belediyesi, Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında, ara tatil dönemine özel etkinliklerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bir hafta süren tatil boyunca her gün çocuklar için birbirinden eğlenceli çocuk tiyatroları sahne alacak. Bu etkinlikler kapsamında Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'ndaki "Uğur Böceği Rupi" isimli çocuk tiyatrosunu izleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, çocukların mutlu ve eğlenceli anlarına ortak oldu.

"Sultangazi Belediyesi'nin çocuklara yönelik ara tatil etkinlikleri www.sultangazi.bel.tr adresinden takip edilebilir.

Çocuklarımız bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz yani her şeyimiz"

Çocukların yüzlerine yansıyan mutluluk ve heyecanlarının kendilerini memnun ettiğini belirten Başkan Dursun, "Çocuklarımız bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz yani her şeyimiz. Onları böyle keyifli ve eğlenirken görmek, yüzlerindeki gülücüklere şahit olmak bizleri de mutlu ediyor. Ara tatil boyunca da çocuklarımıza yönelik tiyatro oyunlarımız ve çocuk sinemalarımız devam edecek. Çocuklarımızı ve ailelerini bu etkinliklerimize davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL