Harezmi Eğitim Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 yıldır tüm Türkiye'de resmi olarak uygulamaya koyduğu Harezmi Eğitim Modeli kapsamında Sultangazi'de Eğitim Şenliği düzenlendi. Sultangazi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı ve ilçede Harezmi modelinin uygulandığı okulların katıldığı Eğitim Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

"İnsan için birlikte düşün, tasarla, üret" fikrinden yola çıkarak oluşturulan Harezmi Eğitim Modeli, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sultangazi'de 66 okulda uygulandı. Öğrenciler, eğitim süresi boyunca rehber öğretmenleri eşliğinde problemlere teknoloji kullanarak çözüm aradı.

1 yıl boyunca aklın ve yeteneğin harmanlandığı projeler, Sultangazi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Eğitim Şenliği'nde görücüye çıktı. Programa; İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İlçe Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

"Bol bol okuyun"

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan; "Eğitim şenliğinin oluşmasını sağlayan ilçe kaymakamlığımıza ilçe milli eğitim müdürlüğümüze ve belediyemize teşekkür ediyorum. 2025-2026 yılının sonuna geldik. Yaz tatilini de güzel geçirmeniz, değerlendirmeniz dileğiyle.. Telefona dalmadığınız bol bol kitap okuduğunuz, yeni yerler keşfettiğiniz bir tatil olsun" dedi.

Güçlü Gençlik Güçlü Sultangazi

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi gençlerle bir başka güzel. Eğitime gönül veren öğretmenleriyle çok daha değerli. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. İstanbul'da uygulanan Harezmi Eğitim Modeli'nde Sultangazi açık ara birinci. Yaklaşık olarak 22 bin öğrencinin katıldığı bu organizasyonda Sultangazi nerdeyse beşte birini oluşturuyor. Sorunu fark eden, çözüm arayan ve üreten gençlere ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin yıl boyunca ortaya koyduğu emeklerin, projelerin hepsini görmek bizler için gurur vericiydi. Bütün gençlerimizin yolu açık olsun. Gençlerimize güzel bir gelecek diliyorum" dedi.

Başkan Dursun projeleri yakından inceledi

Sergide birbirinden özgün projeler yer aldı. Başkan Dursun, standları tek tek gezerek öğrencilerin özenle yaptığı projeleri yakından inceledi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Dursun, günün anısına onlarla bol bol fotoğraf çekildi. - İSTANBUL