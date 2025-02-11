Sultangazi\'de Kar Sevinci

Yerel

İstanbul'un daha çok yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Sultangazi'yi beyaza bürüdü. Okulların tatil edilmesinin ardından çocuklar aileleriyle birlikte kar sevinci yaşadı. Beyaz örtüyle kaplanan ilçe havadan görüntülendi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren mega kent İstanbul'un kuzey bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte okulların tatil edildiği 9 ilçeden biri olan Sultangazi de beyaz örtüyle kaplandı. Okullarından çıkan çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı. Kimisi kar topu oynadı kimisi kardan adam yaptı. Kar yağışı altında eğlenen çocuklar güzel vakit geçirdi. Beyaz örtüyle kaplanan ilçe havadan görüntülendi. Kar yağışı altında dron kamerasına yansıyan görüntüler mest etti.

Nurcan Ülker, "Çocuklarımız çok mutlu oldu. Çok eğlenceli, çok mutluyuz. Geçen sene az yağdığı için çocuklar çok mutlu" dedi.

Fesih Arslan ise "Çocuklar bizden daha çok karın yağmasını bekliyordu. Karın tadını çıkarıyorlar. Güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL