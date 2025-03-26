Sultangazi\'de Kaşif Çocukların tekne orucu heyecanı

Sultangazi Belediyesi'nin bilim ve sanat sevgisi aşıladığı eğitim kurumu 'Kaşif Çocuk'un minikleri, tekne orucu heyecanı yaşadı. Öğlen ezanıyla oruçlarını açan minikler arkadaşlarıyla beraber keyifle iftar yaptı.

Sultangazi Belediyesi, çocuklara Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatırken onlara Ramazan ve orucu sevdirmek için renkli etkinlikler düzenliyor. Her yıl olduğu gibi Osmanlı geleneği olan tekne orucu geleneği bu yıl da miniklere yaşatıldı. Sultangazi Belediyesi'nin 5-8 yaş aralığındaki çocuklara bilim ve sanat sevgisi aşılamak için Uğur Mumcu Mahallesi'nde hizmete açtığı Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi'nde hayata geçirdiği Kaşif Çocuk, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Çocuklar, özenle hazırlanan sofrada ezanın okunmasını büyük bir sabırla bekledi. Öğle ezanıyla birlikte tekne oruçlar dualar eşliğinde açtı. Köfte patates ve çikolatalı pudingi afiyetle yiyen çocuklar arkadaşlarıyla beraber iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Tekne orucu mutluluğu

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Osmanlı'dan bu yana günümüze uzanan, çocuklara orucu sevdirmenin en güzel yolu olan tekne orucu geleneğini Kaşif Çocuk'ta yaşattık. Miniklerin günün bir bölümünü oruçlu geçirdiği, öğle ezanıyla iftar yaptıkları tekne orucuyla çocuklarımıza unutamayacakları bir anı bıraktık. Miniklerimiz için en sevdikleri yemek olan köfte-patates-çikolatalı puding hazırladık. Miniklerimizin oruç mutluluklarına ortak olduk. Ramazan'ın başından bu yana çocuklarımız Ramazan'ın manevi atmosferini yaşasın diye birçok etkinlik düzenliyoruz. Etkinliklerimiz Ramazan sonuna kadar sürecek" dedi. - İSTANBUL