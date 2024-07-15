Sultangazi'de Kedi ve Yılan Arasında Kavga: Yılan Yakalanarak Doğal Yaşamına Bırakıldı - Son Dakika
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Sultangazi'de Kedi ve Yılan Arasında Kavga: Yılan Yakalanarak Doğal Yaşamına Bırakıldı

Sultangazi'de yaşayan bir kedi, pencerede dinlendiği sırada eve girmeye çalışan bir yılanı fark ederek kavgaya tutuştu. Ev sahibi, kedinin sayesinde yılanın içeri girmesinin engellendiğini ve böylece bir tehlikenin önüne geçildiğini belirtti. Yakalanan yılan, vatandaşlar tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

15.07.2024 13:28
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Sultangazi'de 'Kara Çocuk' isimli kedi pencerede dinlendiği sırada eve girmeye çalışan yılanı fark ederek kavgaya tutuştu. Yılan yakalanarak doğal yaşamına bırakıldı. Ev sahibi Sedat Soysal, "Kedimiz olmasaydı o yılan kapıdan içeri girerdi. Allah muhafaza belki birisini ısırır, birisini zehirlerdi" dedi.

Olay, 12 Temmuz Cuma günü Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Kara Çocuk' isimli kedi, yaşadığı evin penceresinde dinlendiği sırada eve girmeye çalışan yılanı fark etti. Kedi, yılanın eve girmesini engellemek için kavgaya tutuştu. Önceki gün de evlerinde akrep yakalanan ev sahiplerinin durumu fark etmesiyle yılan yakalandı. 'Kara Çocuk' sayesinde yakalanan yılan vatandaşlar tarafından doğal ortamına bırakıldı.

"Kedimiz 'Kara Çocuk' olmasaydı o yılan kapıdan içeri girerdi"

Evde oturdukları sırada aniden kedilerinin yüksek bir sesle miyavlamasıyla dışarı çıktıklarını söyleyen Sedat Soysal, "Dışarı çıktık, kediyle yılan kavga ediyorlar. Yerde bir yılan var ve kavga ediyorlar. Bırakmıyor camdan içeri girsin. Kedimiz 'Kara Çocuk' olmasaydı o yılan kapıdan içeri girerdi. Allah muhafaza belki birisini ısırır, birisini zehirlerdi. Yani o kedinin sayesinde biz hepimiz bugün ayaktayız. Allah'a şükür bize hiçbir şey yapmadı. Burası kırsal alan gecekondu mahallesidir. Mahallemizin hemen biraz yakınında başlatılan bir hafriyat alanı var. O hafriyat alanını dolduruyorlar ve hayvanlar kaçıyorlar. Bahçemizde değil de bahçenin yakınlarında görüyorduk. Şimdi tam içeriye yani evimize kadar giriyorlar" dedi.

Yakalanan yılan daha sonra vatandaşlar tarafından tekrar doğal yaşam alanına bırakılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'de Kedi ve Yılan Arasında Kavga: Yılan Yakalanarak Doğal Yaşamına Bırakıldı - Son Dakika

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