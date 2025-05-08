Sultangazi'de 'Spor Şehri İstanbul' Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sultangazi'de 'Spor Şehri İstanbul' Etkinliği Gerçekleştirildi

Sultangazi\'de \'Spor Şehri İstanbul\' Etkinliği Gerçekleştirildi

Sultangazi Belediyesi, İstanbul Valiliği'nin 'Spor Şehri İstanbul' projesi kapsamında düzenlenen spor şenliğine ev sahipliği yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül, etkinlikte sporcularla bir araya gelirken, gençlerin sporla iç içe olması için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

08.05.2025 15:16  Güncelleme: 15:27
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Sultangazi Belediyesi, İstanbul Valiliği'nin "Spor Şehri İstanbul" Projesi kapsamında düzenlenen spor şenliğine ev sahipliği yaptı. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazili sporcularla bir araya geldi.

Sultangazi'de İstanbul Valiliği'nin "Spor Şehri İstanbul" projesi kapsamında düzenlenen "Spor Şehri İstanbul kapsamında rengarenk bir program gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile Mimar Sinan Şehir Ormanları'nda düzenlediği Spor Şenliği'ne İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Ali Yazıcı ile çok sayıda lisanslı sporcu katıldı.

"Spora tam destek"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Spor Şehri İstanbul" projesi kapsamında İstanbul'umuzun her ilçesinde lisanslı sporcularımızla bir araya geliyoruz. Bugün de Sultangazi'deyiz. Spora ve sporcuya tam destek veren Sayın Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı ve başarılı nesiller için spor bizim vazgeçilmezimiz. Proje kapsamında çocuklarımız sporla iç içe olsun diye 40'dan fazla branşta okullarımızda spor kulübü kurduk. Lisanslı sporcumuzun sayısını ise 760 bine ulaştırdık. Bu hepimizin başarısıdır. İnşallah sezon bitmeden her bir lisanslı öğrencimize yani her birinize milli takım forması hediye edeceğiz" dedi.

"Sporla anılır bir ilçe"

Sultangazi'nin sporla anılır bir hale geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çok güzel bir organizasyonla genç sporcularımızla beraberiz. Valiliğimizin öncülüğünde "Spor Şehri İstanbul" Projesi kapsamında belediyemizin ev sahipliğinde güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Sayın Valimize de böyle güzel bir programda bizlere eşlik ettiği için teşekkür ediyorum. Gençler bizim umudumuz. Sizleri hayata hazırlamak için ailelerinizle birlikte çok güçlü bir şekilde çalışıyoruz ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biz belediye olarak spora çok güçlü destek veren bir belediyeyiz. 26 branşta çok güçlü sporcular yetiştiriyoruz. Sporcularımızın art arda aldığı başarılar bize ve tüm Sultangazi'ye büyük gurur yaşatıyor. Sultangazi sporda da Sultan Şehir olacak, yürekten inanıyoruz. En büyük teşekkürümüz ise öğretmenlerimize Çocuklarımızın sporla iç içe olması için çaba gösteren, gönülden emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından genç sporcular yeteneklerini sergiledi. Başkan Dursun, sporcularla beraber voleybol oynadı. Keyifli geçen gün, hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'de 'Spor Şehri İstanbul' Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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