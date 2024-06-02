Sultangazi Sinema Akademisi Öğrencilerinin Kısa Filmleri Gala Gecesinde İzleyiciyle Buluştu

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Sultangazi Sinema Akademisi'nde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı 6 kısa film düzenlenen gala gecesinde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sultangazi Belediyesi tarafından Sultangazi Sinema Akademisi öğrencilerinin hazırladığı kısa filmlerin gösterimi için gala gecesi düzenlendi. Sultangazi Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen programda, akademide eğitim alan 80 öğrencinin hazırladığı 6 kısa film izleyicinin beğenisine sunuldu. Senaryo metin yazarlığı, oyunculuk ve yönetmenlik alanlarında yaklaşık 8 ay boyunca eğitim alan öğrencilerin, 360 Derece, İnsaf, Ekran, Açlık, Tabuttan Hikayeler ve Sandığa Gömülen isimli filmlerinin gösterimleri yapıldı. Programa, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, akademide eğitim gören öğrenciler, eğitmenler ve diğer davetliler katıldı. Akademi eğitmenlerine plaket, öğrencilere ise katılım belgesi takdim edildi. Akademi öğrencileri ise Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'a klaket hediye etti.

"Sultangazi'de hayallerimizde olan bir işi gerçeğe dönüştürmüş olduk"

Program sonunda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'de hayallerimizde olan bir işi gerçeğe dönüştürmüş olduk. Sinema Akademimizle güzel bir işe imza atmış olduk. Sinema Akademimiz yaklaşık 8 ay önce başladı. 400 başvuru ile başlayan bu süreçte 80 öğrencimiz süreçlerden geçerek akademide eğitim almaya hak kazanmış oldu. Yaklaşık 8 aydır da bu eğitimlerimiz devam ediyor. Bu eğitimlerimizde 3 aşamada alanında yetkin isimler eğitimler verdi. Öncelikle drama ve canlandırma konusunda çok özel dersler aldılar. Sonrasında senaryo yazma konusunda derslerimizi aldılar ki bunlar sinemanın en önemli aşamaları. Tabii ki bir de kamera arkası vardı. Yaklaşık 80 kişilik ekip bugün burada bir galada buluştu ve 6 tane senaryo oluşturdu. Bugün Sultangazililer bu senaryoların filme geçirilmiş halini hep beraber izledik. Bizim açımızdan çok önemliydi. Onlar açısından da hayallerin gerçeğe dönüşmüş olduğu anlardı. Biz şehirlerin kültürel faaliyetlerle, sosyal ve eğitim alanlarında yapılacak faaliyetlerle çok daha güçlü olacağına inanan bir hizmet veriyoruz. Bu çerçeve içerisinde kültürel faaliyetlerimiz çok yoğun. Sosyal alanlarda çok özel işler yapıyoruz. Bugün Sinema Akademisi'nde olduğu gibi Yazı Akademimizde, Müzik Akademimizde, Spor Akademimizde çok güçlü hizmetler veriyoruz. Sultangazi'yi, Sultan Şehir yapmak için gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki elbette şehirlerin inşa edilmeye, ihya edilmeye ihtiyacı vardır ama en önemlisi gönüllerin ihyasıdır" ifadelerini kullandı.

"Yönetmenlik sınıfının ilk kısa film meyvelerini bu akşam izleyeceğiz"

Akademide eğitmenlik yapan yönetmen Ali İlhan ise, "Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz yönetmenlik sınıfının ilk kısa film meyvelerini bu akşam izleyeceğiz. Ben heyecanlıyım ama herhalde benden daha heyecanlı olan öğrenciler ilk kısa filmlerini izleyecekler. Ben de onların heyecanına ortak olacağım. Bu sektöre 2003 yılında kısa filmler çekerek başladığım için kısa filmin çok önemli olduğunu ve bir şeyler çekerek aynaya bakmak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Filmleri çekerken çok eğlendik"

Gala gecesinde konuşan Sultangazi Sinema Akademisi öğrencilerinden Zeliha Burak ise, "Sultangazi Sinema Akademisi'nde yönetmenlik sınıfında öğrenciyim. Bugün de galamız var ve filmlerimizi göstereceğiz. Filmleri çekerken çok eğlendik. Zaten her sette vardık. Arka veya ön planda olsun her şekilde yardımda bulunduk. Şu an çok heyecanlıyım. İlk defa bir filmi yönettim. Görmek için sabırsızlanıyorum. Belediyemize bize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL