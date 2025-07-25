Sultangazi'ye Gençlik ve Spor Merkezi Temeli Atıldı - Son Dakika
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Sultangazi'ye Gençlik ve Spor Merkezi Temeli Atıldı

Sultangazi\'ye Gençlik ve Spor Merkezi Temeli Atıldı
25.07.2025 16:27  Güncelleme: 16:34
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Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde yapılacak Gençlik ve Spor Merkezi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Bakan Bak, tesisin gençlerin spor yapmalarını teşvik edeceğini belirtti.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'ne yapılacak olan Gençlik ve Spor Merkezi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından Yunus Emre Mahallesi'ne yapılacak olan Gençlik ve Spor merkezinin temel atma töreni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı. Törene Bakan Bak'ın yanı sıra Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile birlikte çok sayıda davetli, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

" Türkiye'nin dört bir yanında bütün şehirlerimizde bu yatırımlara devam ediyoruz"

Temel atma töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un ilçede gençlik ve spor alanında önemli projeler imza attığını aktardı. Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız spor içerisinden ve gençlik hareketi içinden gelmesiyle özellikle gençlik ve spor alanında önemli devrimler yaptı. Tesis devrimi devam ediyor. Modern stadyumlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla yatırımlar var. Türkiye'nin dört bir yanında bütün şehirlerimizde bu yatırımlara devam ediyoruz. Sultangazi de bizim için önemli. Önceki bakanlığım döneminde de buraya gençlik merkezi inşa etmiştik. Yine tesislerin yapımında destek olmaya devam ediyoruz. Tesislerinin onarımını da destekliyoruz. Bu proje için başkan bize geldiğinde seve seve destek olacağımızı belirttik. Başladık sonrasında hemen kazık çakıldı. Çalışmalara başladık" dedi.

"Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne yürekten inanıyoruz"

Konuşmasında, yapımına başlanan gençlik ve spor merkezinin içeriğine dair bilgiler de veren Bakan Bak, " Bu tesis Yunus Emre Mahallesi'ne gerçekten çok yakışacak. Başkan çok güzel bir yer seçmiş. Burada yarı olimpik bir havuzumuz olacak. Çok amaçlı salonlarımız, kütüphanemiz, bilgisayar atölyesi olacak. Bu mahalleye hitap edecek ve yaklaşık 120 araçlık bir otopark olacak. Güzel bir tesis, tekrar teşekkür ediyoruz. Müteahhit de çok çalışkan ona da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa zamanda bunu tamamlamış olacak. Bizim için şu çok önemli çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne yürekten inanıyoruz. Bu nedenle de bu tesislerin sayısını çoğaltıyoruz. Başkanın da ifade ettiği gibi Sultangazi'de hem eğitimde hem de sporda büyük yatırımlar var. Sultangazi'nin spor branşlarındaki sporcu sayısı da yüksek, bu noktada da kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, temel atma töreni gerçekleşti. Tören esnasında protokol üyeleriyle birlikte Bakan Bak'a Sultangazi Belediyesi'nin çok sayıda genç sporcusu da eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'ye Gençlik ve Spor Merkezi Temeli Atıldı - Son Dakika

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