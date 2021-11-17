Sultangazili Başpehlivan başarı öyküsünü anlattı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün güreşçisi Onur Alkanoğlu, Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen "71. Geleneksel Karakucak Güreşleri"nde zorlu rakiplerini devirerek başpehlivan oldu. Alkanoğlu, tüm Sultangazi'yi gururlandıran bu başarıya nasıl ulaştığını anlattı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen "71. Geleneksel Karakucak Güreşleri", yurt içi ve yurt dışından 398 lisanslı güreşçinin katılımıyla gerçekleşti. Aralarında şampiyonların da bulunduğu güreşçiler, birbirinden çekişmeli müsabakalarda ter döktü. Bu zorlu organizasyonun şampiyonuysa, Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı güreşçisi Onur Alkanoğlu oldu. Alkanoğlu, rakiplerini bir bir devirerek başpehlivanlık kemerini taktı ve Sultangazi'nin gururu oldu.

Pehlivanlar yatağı

Henüz 23 yaşında olan Alkanoğlu, bu başarıya nasıl ulaştığını şöyle anlattı: "Güreşe 10 yaşında başladım ve yaklaşık 13 yıldır bu sporun içindeyim. Dedelerim de güreşçi olduğu için bu spora hep merakım vardı. Bizim orası, 'Pehlivanlar Yatağı' olarak da bilinir. Şöyle bir sokağa çıktığınızda karşılaştığınız çoğu insan pehlivandır. Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Tekkale köyünden bahsediyorum. Benim memleketim."

"Antrenmanlara kaçarak gidiyordum"

Babasının, başlarda güreşmesini istemediğini söyleyen Alkanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Babam güreşmeme karşıydı. Benim iyiliğimi istiyordu ve endişeleniyordu tabii. Fakat ben güreşmeyi ve pehlivan olmayı çok istiyordum. Potansiyelimin olduğunun da farkındaydım. Antrenmanlara babamdan gizli, kaçarak gitmeye başladım. Sonra yavaş yavaş hocalarım beni fark etmeye başladılar. Mücadelelere korkmadan girdiğimi, esnek güreştiğimi ve bunların önemli olduğunu söylediler. Beni teşvik ettiler. Antrenmanlarda kendimi geliştirerek güreş seçmelerine katıldım ve seçmelerde dereceye girmeyi başardım. Başarılı olduğumu ve gelecek vaat ettiğimi görünce babam da güreşmeme onay verdi ve böylece güreş serüvenim başladı."

"Çok çalıştım, Allah da nasip etti"

Kendi memleketinde başpehlivan olduğu için ayrıca mutlu olduğunu belirten Alkanoğlu, "Artvin'deki altın kemer güreşlerine İran'dan, Gürcistan'dan, Avrupa'dan şampiyon güreşçiler gelmişti. Türkiye'nin her yerinden yine şampiyon güreşçiler vardı. İnandım. Çok çalıştım. Allah da nasip etti. Kendi memleketimde çok şükür birincilik kürsüsü bana nasip oldu. Aynı zamanda Türkiye şampiyonuyum. 2017'de düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldum. Orada da şampiyon olabilirdim fakat bir talihsizlik yaşadım, ayağım sakatlandı ve Avrupa 5.si oldum. Kısmet değilmiş ama gelecekte Avrupa şampiyonu olmayı da başaracağım inşallah."

"Yaşamımı başarıya odakladım"

Başarılı olabilmek için yaşayış biçimini başarıya odaklı bir şekilde düzenlemek gerektiğini belirten Alkanoğlu, bunu nasıl yaptığını şöyle anlattı: "Başarıya ulaşmak için disiplin çok önemli. Yaşama biçimimi başarıya odaklı bir disiplin çerçevesinde düzenliyorum. Antrenmanlarımı çok düzenli yapmamın yanı sıra vücudumu dinlendirmeye de özen gösteriyorum. Mesela bazı sporcular gece hayatına düşkün oluyorlar. Antrenmanlardan sonra dinlenmek yerine eğlenmeye gidiyorlar. Böyle yaparsanız vücudunuz yeterince dinlenemez ve veriminiz düşer. Benim yoğun bir antrenman programım var ve bu programda gece hayatına yer yok. Vücudumu çalıştırmaya olduğu kadar dinlendirmeye de büyük özen gösteriyorum."

"Spora ve sporcuya değer veren bir belediye"

Başpehlivanlığa giden süreçte, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve ekibinin güçlü desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan başarılı güreşçi, "Başpehlivanlığa giden süreçte, belediye başkanımız Av. Abdurrahman Dursun'un inanılmaz desteği oldu. Bir şey istediğimizde hiçbir zaman bizi kırmadı. Hem maddi hem de manevi biz sporcuları çok güçlü bir şekilde destekliyorlar. Bazı belediyeler spora pek destek vermez. Biz bu açıdan çok şanslıyız. Başkanımız hem spora hem de sporcuya çok büyük değer veriyor. Biz, Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak güreşte 2. ligdeydik ve bu sene 1. lige şampiyon olarak yükseldik. Bu seneki hedefimiz de süper lige yükselmek. Orada büyük ve güçlü kulüpleri devirip yine şampiyon olarak ilçemizi gururlandıracağız İnşallah. Belediyemizin desteğiyle, bunu başaracağımıza inancımız tam. Başkanımıza, güçlü desteği için gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu günün şampiyonundan geleceğin şampiyonlarına"

Onur Alkanoğlu, bir yandan gelecek müsabakalara hazırlanırken bir yandan da küçük güreşçileri yetiştiriyor. Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Spor Akademilerinin güreş branşına katılan çocuklar ve gençler, eğitimlerini doğrudan başpehlivandan alıyor. Böylece bugünün şampiyonu geleceğin şampiyonlarına yol gösteriyor ve pehlivanlar Sultangazi'de yetişiyor.

Alkanoğlu, Sultangazi Belediyesi Spor Akademilerindeki güreş eğitimi hakkında şöyle konuştu: "Sultangazi Belediyesi Spor Akademileri kapsamındaki güreş eğitimlerimizde küçük güreşçilerimiz de yetişiyorlar. Ben onlara antrenörlük yapıyorum. 6 yaşından lise son sınıfa kadar çocuklarımızı ücretsiz olarak eğitiyoruz. Şu an 75 çocuğumuz güreş eğitimi alıyor. Eğitimimize önce temel duruş ve tutuş yöntemleriyle başlıyoruz. Ardından jimnastikle çocuklara esneklik kazandırıyoruz. Sonra güreş tekniklerini öğretiyoruz ve çocuklar bunları öğrenince hızlarını ve kuvvetlerini artırmaya yönelik çalışmalara başlıyoruz. Güreş tabi çok yönlü ve ağır bir spor. Vücudunuz hem esnek, hem kuvvetli hem de kondisyonlu olmalı ve tekniklere hakim olmalısınız. Biz de çocuklarımızı bu yönde geliştiriyoruz. Geleceğin Sultangazili başpehlivanlarını burada yetiştiriyoruz diyebilirim." - İSTANBUL