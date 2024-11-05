Sultangazili çocuklara uygulamalı deprem ve güvenli trafik eğitimi - Son Dakika
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Sultangazili çocuklara uygulamalı deprem ve güvenli trafik eğitimi

Sultangazili çocuklara uygulamalı deprem ve güvenli trafik eğitimi

Sultangazi Belediyesi, çocuklara küçük yaşta trafik ve deprem bilinci kazandırmaya devam ediyor.

05.11.2024 16:24  Güncelleme: 16:27
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Sultangazi Belediyesi, çocuklara küçük yaşta trafik ve deprem bilinci kazandırmaya devam ediyor. İlçedeki okullardaki 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri "Deprem Eğitim Parkı"nda düzenlenen simülasyon destekli eğitimlerle doğal afetler hakkında bilinçlendirilirken, "Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı"nda trafik kurallarını öğreniyor.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması deprem konusundaki farkındalığın daha da artmasını gerektiriyor. Bu bilinçle hareket eden Sultangazi Belediyesi, ilçedeki Deprem Eğitim Parkı'nda 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerine uygulamalı eğitimlerle deprem anında neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Doğal afetler hakkında bilinçlendirmenin yanı sıra özellikle büyükşehirlerde hayati önem taşıyan trafik kavramı ve trafik kuralları, çocuklara eğlenceli bir eğitimle aşılanıyor. Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı'nda trafik polisleri, çocukları araçlara bindirerek trafik kurallarını öğretiyor.

Simülasyonlu deprem eğitimi

İlçedeki okullarda okuyan öğrencilere 50 Yıl Mahallesi'nde yapılan "Şehit Özay Gezgin Deprem Eğitim Parkı"nda çocuklara muhtemel doğal afet ve deprem konusunda çeşitli eğitimler veriliyor. Park içerisinde yer alan özel simülatörle öğrencilerin muhtemel bir deprem halinde ne yapmaları gerektiği konusunda bilgiler aktarılıyor. Eğitmenlerin verdiği bilgilerin ardından 7.4 büyüklüğündeki bir depreme göre ayarlanan simülatörde, sınıfta veya evde depreme yakalananların, yapması gerekenler uygulamalı olarak gösteriliyor.

Uygulamalı trafik eğitim parkı

Habibler Mahallesi'nde yer alan Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı'nda ise çocuklara trafik kuralları, trafik polisleri tarafından öğretiliyor. Eğitim parkında yatay-düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, bisiklet yolları, yaya geçitleri, hemzemin geçit, yaya kaldırımları, eğitim pisti, üst geçit ile eğitim laboratuvarı bulunuyor. Çocuklara akülü araçlar eşliğinde teorik ve uygulamalı trafikle ilgili bilgiler veriliyor.

1 yılda 45 bin öğrenci

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak şehrimizdeki Uygulamalı Deprem Parkı'nda afet anında neler yapılması gerek onları gösteriyoruz. Trafik Eğitim parkımızda ise çocuklarımızın trafik bilinci oluşturmalarına katkıda bulunuyoruz. Ağaç yaşken eğilir. Maalesef ülkemiz deprem kuşağında. Bu yüzden çocuklarımızı ne kadar çok bilinçlendirirsek o kadar iyi. 1 yılda Deprem ve Trafik Parkımızda 45 bin çocuğumuza eğitim verdik. Bu sayıyı her geçen gün daha da artıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazili çocuklara uygulamalı deprem ve güvenli trafik eğitimi - Son Dakika

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