Sultangazili milli sporcu dünya şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultangazili milli sporcu dünya şampiyonu

Sultangazili milli sporcu dünya şampiyonu
19.06.2026 17:09  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mahmut Duhan Kutsal, Bulgaristan'daki Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda 1500 metre yürüyüşte rekor kırarak altın madalya kazandı, 400 metrede ise dünya ikincisi oldu.

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Mahmut Duhan Kutsal, başta Sultangazi olmak üzere tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil eden Kutsal, Bulgaristan'daki Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda atletizmde rekor dereceyle şampiyon olmayı başardı.

Avrupa Parlamentosu tarafından 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanını alan Sultangazi, ünvanının hakkını sporda aldığı başarılarla vermeye devam ediyor. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcularından atletizm sporcusu Mahmut Duhan Kutsal, büyük bir başarıya imza attı. Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası atletizm branşında Milli Takım forması giyerek ülkemizi temsil eden Kutsal, rakiplerini geride bırakmayı başardı. Mahmut Duhan Kutsal, bin 500 metre yürüyüş yarışındaki derecesiyle rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu. 400 metrede ise dünya ikinci olan Duhan, tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

"Büyük gurur yaşadık"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Avrupa spor şehri olarak her daim sporu ve sporcuyu destekliyoruz. Özel sporcularımız Bulgaristan'da farklı branşlarda mücadele ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gayret gösteriyorlar. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübümüz sporcularından aynı zamanda Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil eden Mahmut Duhan Kutsal'ı şampiyonluğundan ötürü kutluyorum. Bizlere büyük gurur ve mutluluk yaşattı. Önce sporcumuzu ardından ailesini ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Yerel Haberler, Bulgaristan, Sultangazi, Dünya, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazili milli sporcu dünya şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:27
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:27:22. #7.13#
SON DAKİKA: Sultangazili milli sporcu dünya şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.