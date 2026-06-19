Sultangazili milli sporcu dünya şampiyonu

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Mahmut Duhan Kutsal, başta Sultangazi olmak üzere tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil eden Kutsal, Bulgaristan'daki Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda atletizmde rekor dereceyle şampiyon olmayı başardı.

Avrupa Parlamentosu tarafından 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanını alan Sultangazi, ünvanının hakkını sporda aldığı başarılarla vermeye devam ediyor. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcularından atletizm sporcusu Mahmut Duhan Kutsal, büyük bir başarıya imza attı. Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası atletizm branşında Milli Takım forması giyerek ülkemizi temsil eden Kutsal, rakiplerini geride bırakmayı başardı. Mahmut Duhan Kutsal, bin 500 metre yürüyüş yarışındaki derecesiyle rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu. 400 metrede ise dünya ikinci olan Duhan, tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

"Büyük gurur yaşadık"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Avrupa spor şehri olarak her daim sporu ve sporcuyu destekliyoruz. Özel sporcularımız Bulgaristan'da farklı branşlarda mücadele ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gayret gösteriyorlar. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübümüz sporcularından aynı zamanda Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil eden Mahmut Duhan Kutsal'ı şampiyonluğundan ötürü kutluyorum. Bizlere büyük gurur ve mutluluk yaşattı. Önce sporcumuzu ardından ailesini ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İSTANBUL