Sultangazili Sporcular, Balkan Karate Şampiyonası'nda Altın ve Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Sultangazili Sporcular, Balkan Karate Şampiyonası'nda Altın ve Bronz Madalya Kazandı

Sultangazili Sporcular, Balkan Karate Şampiyonası\'nda Altın ve Bronz Madalya Kazandı

Sultangazi Belediyesi, Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Aleyna Kahveci altın madalya, Erkan Akköse ise bronz madalya kazanarak Sultangazi'yi gururlandırdı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, spordaki başarıların Sultangazi'nin hedeflerine ulaşmasını sağladığını vurguladı.

15.11.2024 16:54  Güncelleme: 16:59
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Sultangazi Belediyesi, spordaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bosna Hersek'de düzenlenen Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Sultangazili sporcu Aleyna Kahveci birinci olarak altın madalya almayı başardı. Erkan Akköse ise üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Genç sporcular tüm Sultangazi'ye büyük gurur yaşattı.

Sporda da Sultan Şehir hedefine emin adımlarla ilerleyen Sultangazi Belediyesi, spordaki başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Sultangazi Spor Kulübü sporcuları hem yurtiçi hem de yurtdışında aldığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bosna Hersek'de düzenlenen Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Milli Takım'da ülkemizi temsil eden Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, büyük bir başarıya imza attı. Genç Bayan kategorisinde yarışan Aleyna Kahveci birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı. Aynı şampiyonada Ümit Bay kategorisinde mücadele eden Erkan Akköse ise 3. olarak bronz madalya aldı. Sultangazili genç sporcular, ülkemize, ailelerine ve antrenörlerine büyük gurur yaşattı.

"Hedefe emin adımlarla"

Sultangazili sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bir şehrin ilerlemesini istiyorsanız eğitim, kültür sanat ve spor alanında güçlü çalışmalar yürütmeniz gerekir. Sporda aldığımız her başarı bizleri Sultan Şehir hedefine bir adım daha yaklaştırıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana sporda ciddi bir yol kat ettik. Gençlerimizi spora teşvik ettik, onlara spor yapabilecekleri alanlar açtık. Sporu ve sporcuyu her fırsatta destekledik. Şimdi de onların meyvesini topluyoruz. Genç kardeşlerimiz sadece ilçemize değil, bütün Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Sultangazili sporcularımızın Milli Takım'da ülkemizi temsil edip şampiyonadan altın ve bronz madalya ile dönmesi büyük gurur. ve bu gurur tüm Sultangazi'nin" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazili Sporcular, Balkan Karate Şampiyonası'nda Altın ve Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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